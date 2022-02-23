В 1994 году Украина официально признала себя безъядерным государством, когда подписала договор о нераспространении ядерного оружия.

Мы вывезли все тактическое и стратегическое вооружение, взамен получили от России, США, Британии, Франции и Китая гарантии безопасности.

В связи с ними, стороны исключают даже экономическое давление, не говоря уже о захвате территорий.

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский отметил, что инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

— Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение, — отметил Владимир Зеленский.

Он не говорил о намерении разрабатывать ядерное оружие, но Россия поспешила подхватить тезис. И сначала тему ядерного потенциала Украины затронул министр обороны Сергей Шойгу, а затем и президент Владимир Путин.

Что имела Украина в начале 90-х

Украина имела третий в мире потенциал, превосходя Францию, Великобританию и КНР.

Содержать стратегическое оружие — шахтные пусковые установки — Украина была не способна. А вот тактическое ядерное, говорят эксперты, вполне могла сохранить.

— На первом этапе Россия провела решение на уровне СНГ, что Украина, Беларусь и Казахстан должны вывезти тактическое ядерное оружие. И когда это было выполнено, Украина осталась с оружием стратегическим. А мы тогда имели дальность — более 5 тыс. км. Честно говоря, все оружие, размещенное в Украине (а у нас было 1800 боезарядов), было направлено на Соединенные Штаты, а поскольку мы собирались строить дружеские отношения со Штатами и Европой, понимали, что оно никакой опасности не будет нести, — говорит профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко Сергей Галака.

Галака добавил, что в 1994 году был принят закон, по которому Украина присоединилась к ДНЯО и была признана государством, не обладающим ядерным оружием.

— У нас были ракетные комплексы Точка В и Г-300 (в экспортном варианте Скат с дальностью до 300 км), у нас был фактически весь перечень артиллерии — это самоходные артиллерийские установки Пион (они разрабатывались под ядерный боеприпас с дальностью стрельбы более 40 км), Гиацинт, 152-мм гаубица Мста-Б, Г-2, но мы отдали все до последнего. Последний шаг сделал Янукович, когда был президентом. У нас тогда оставалось 90 кг обогащенного урана, он находился в Институте ядерной физики в Киеве. Россия примчалась, и Янукович сразу же его отдал, — рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

Реально ли разрабатывать оружие теперь

Теоретически и технически да, но фактически — это дорого, долго и принесет Украине еще больше проблем и угроз, считают опрошенные нами эксперты.

— Технически есть такие возможности. Мы входим то ли в пятерку то ли в десятку стран, которые имеют собственные запасы урана. Технически у нас есть ракета, у нас есть КБ Южное, ракетоноситель, а саму ядерную часть можно сделать, — говорит Олег Жданов.

Действительно, в Украине есть месторождения урана и урановые шахты, однако этого недостаточно. Уран надо обогатить.

— У нас отсутствует звено в этой технологической цепи — это обогатительная фабрика. Мы пытались, кстати, ее построить в Желтых Водах с мирной целью для наших атомных, но тогда Российская Федерация похоронила этот проект, как только он появился, — говорит Жданов.

Нет для этого и особых законодательных препятствий, если мы официально выйдем из Будапештского меморандума.

— Если мы политически аннулируем Будапештский меморандум, то юридически сможем объявить себя ядерным государством. Мы можем объявить себя просто политически, не разрабатывая оружие, а разработку отложить на потом, — добавляет эксперт.

В то же время Жданов и другие эксперты отмечают, что даже обсуждение этой идеи не на руку Украине, и поэтому никто за это не будет браться.

— Политически это нереально, потому что расширение клуба ядерных стран наши партнеры и Соединенные Штаты, вряд ли одобрят, поскольку мы станем более суверенными и начнем выдвигать собственные требования, а также это может побудить Россию к прямому вторжению. Произойдет то, что происходит в Иране, когда они пытаются обогащать уран, а все пытаются им помешать, — говорит Жданов.

Эксперт по международным отношениям Института будущего Илья Куса отмечает, что мы не сможем этого сделать, потому что это дорого, долго и рискованно. Нам никто не даст, потому что это будет означать эскалацию, ядерное оружие не решит наших проблем.

— Ядерное оружие само по себе не сдерживает никого. Сдерживание происходит на базе взаимного уничтожения. США и Советский Союз не воевали между собой, потому что у них был паритет по ядерному потенциалу, поскольку они могли уничтожить друг друга. И даже если бы у нас была одна ракета, это никак нас не спасло бы от российской агрессии. Если когда-то у Украины возникнет идея разрабатывать ядерное оружие — это будет контрпродуктивное решение. Я не вижу в этом никакого смысла, — считает Илья Куса.

Что теперь с Будапештским меморандумом

Осуществляя агрессию в отношении Украины, Россия — одна из стран, предоставивших гарантии безопасности, — фактически нарушила обязательства. А Украина, чувствуя и материальное давление, и тем более угрозу территориальной целостности, имеет основания требовать безопасности и справедливости.

Но вот выходить из меморандума все же не стоит, говорят эксперты. Следует разговаривать с другими подписантами – США, Великобританией, Францией.

— Надо понимать, что когда мы этим начнем пугать, то вызовем скорее негативную реакцию. Если бы Украина смогла их создать и тогда говорить, что у нас размещены ядерные комплексы, это был бы другой разговор. Это очень сложный комплексный вопрос, но надо с ним обращаться очень осторожно. Любые неосторожные заявления навлекут на себя критику, поставим под угрозу поддержку союзников, на которую мы сейчас полагаемся, — говорит профессор Института международных отношений КНУ ім. Т. Шевченко Сергей Галака.

Когда президент Зеленский на выступлении в Мюнхене отметил отсутствие гарантированной безопасности и призвал к консультациям, это было правильно, говорят эксперты, однако прибегать к намекам на выход из безъядерного статуса не стоит.

— То, что это сказано публично на высокой площадке, — правильно. Документ политически важный, он зарегистрирован в ООН, он политико-правовой, он действительно не является таким жестким механизмом исполнения, к сожалению, но надо понимать, что он постфактум готовился, Украине фактически выкрутили руки, никто у нас не спрашивал — будем разоружаться или нет. Конечно, если бы мы были такими умными тогда, можно было бы просить о вступлении в НАТО. Отрицательным здесь является определенное запугивание. Что имел в виду Владимир Зеленский, трудно сказать. Но на Западе поняли это как восстановление ядерного статуса или как желание выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, — говорит посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый.

Валерий Чалый добавил, что наше членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия дает возможность сотрудничества во многих сферах.

— Наш выход из ДНЯО (хотя я не думаю, что такое в принципе может быть) повлечет очень жесткую реакцию партнеров, — добавляет Чалый.

Однако никто не собирается восстанавливать ядерное оружие. Это уже объяснили украинские дипломаты.

Сначала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, потом это прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.