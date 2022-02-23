В среду, 23 февраля, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание. Какие законопроекты рассмотрят народные депутаты – в повестке дня.

В частности, на повторное второе чтение выносятся изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства (№4409), а также ратификация 12 международных соглашений.

В первом чтении Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы, касающиеся усиления борьбы с теневым оборотом горючего.

Вопросы второго чтения:

внесение изменений в некоторые законы по усовершенствованию правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (№5305);

изменения в некоторые законодательные акты по сохранению лесов (№5650);

изменения в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации (№3716).

Сегодня нардепы должны переименовать несколько населенных пунктов в Черкасской, Винницкой, Запорожской и Одесской областях.

Вторую половину дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Накануне Верховная Рада приняла заявление, которым осудила незаконное признание Россией псевдореспублик “ЛДНР” и призвала международных партнеров ввести санкции против РФ.

Парламентарии также призвали государства не признавать террористические группировки.