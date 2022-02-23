В Раду проходят семь партий, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, в парламент попали бы представители семи партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 11-18 февраля 2022 года.

Рейтинг партий среди украинцев, определившихся с выбором:

Слуга народа – 19,6%; Европейская солидарность – 17,7%; Батькивщина – 11,5%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 9,5%; Сила и честь – 7,6%; Разумная политика – 6,7%; Партия Мураева Наши – 5,4%.

Пятипроцентный барьер не преодолевают: Украинская стратегия Гройсмана (4,8%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,9%), ВО Свобода (3,2%), Народный фронт (3,2%,) и УДАР Виталия Кличко (3,1%).

Социологическая группа Рейтинг 11-18 февраля 2022 года опросила 4 800 украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4.

Результаты нового опроса Рейтинга о прохождении партий в Верховную Раду почти не отличаются от того, что проводилось в декабре 2021 года. Правда, из рейтинга выпала Украинская стратегия Гройсмана. Два месяца назад у нее было 6% поддержки, а сейчас 4,8%.