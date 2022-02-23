Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 23 февраля, начнется традиционно в 10.00. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня народные депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в Налоговый кодекс и еще некоторые документы, принятие которых позволит усилить борьбу с теневым оборотом горючего в Украине.

Среди других важных вопросов – второе чтение законопроекта по усовершенствованию правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.

Кроме того, парламентарии должны ратифицировать 12 международных соглашений и переименовать населенные пункты в нескольких областях.

После перерыва нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.

На текущей неделе, с 22 по 25 февраля, Рада работает в режиме пленарных заседаний, а с 1 по 4 марта – нардепы будут общаться с избирателями на округах. В конце прошлой недели народные депутаты проголосовали за соответствующие изменения в календарный план проведения седьмой сессии.

В то же время спикер Руслан Стефанчук заявил, что Раду готовы перевести на непрерывный режим работы, если возникнет такая необходимость.