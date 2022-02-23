Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 9 млрд грн

Верховная Рада голосами 345 нардепов приняла в целом изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2022 год ( №7012-д), увеличив расходы на безопасность и оборону более чем на 9 млрд грн.

В частности, предполагается по бюджетной программе Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования увеличить расходы на 9,096 млрд – с 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн.

Эти расходы планируется возместить за счет перевыполнения плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года.

В целом расходы в госбюджете на 2022 год увеличиваются на 26,5 млрд грн.

Из этой суммы: 16 млрд грн – на Министерство обороны, 6 млрд грн – на Министерство внутренних дел, почти 600 млн грн – на Главное управление разведки Минобороны.

Кроме того, 500 млн грн – на восстановление водоснабжения в Донецкой области, по 100 млн грн – на устранение последствий эскалации в Донецкой и Луганской областях.

Еще 3,1 млрд грн выделяются Минфину на обслуживание госдолга.

Сегодня Верховная Рада также приняла закон №7100, которым разрешила Кабмину в течение трех месяцев оперативно перераспределять средства из всех статей госбюджета на украинскую армию без согласования з парламентом.

Теперь правительство после согласования с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (президентом) сможет перераспределять деньги из разных статей государственного бюджета и направлять их на нужды армии.