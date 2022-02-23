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Факты / Украина / Политика

Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине после 13.00 — нардеп

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Верховна Рада

Верховная Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине 23 февраля после 13.00, ориентировочно в 13.20.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

23 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Во время брифинга секретарь СНБО сообщил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение.

Но это не касается Донецкой и Луганской областей, поскольку на этих территориях действует особый правовой режим.

После введения чрезвычайного положения в Украине могут усилить охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения; ограничить движение транспорта; разрешить дополнительный осмотр транспорта и проверку документов у физических лиц.

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