По состоянию на 23 февраля, ситуация в Украине остается непростой, однако полностью контролируемой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с трибуны Верховной Рады во время внеочередного заседания.

Захват Украины возможен только при условии внутренней дестабилизации, именно поэтому президент предложил ввести режим чрезвычайного положения, сказал Данилов.

Чрезвычайное положение в Украине – это особый правовой режим, временно вводимый в определенной области или на всей территории страны.

Он необходим при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, попытке захвата власти или изменении конституционного строя.

Посредством особого режима соответствующие органы могут устранить угрозу, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, восстановить конституционные права и свободы людей, создать условия для функционирования всех органов власти.