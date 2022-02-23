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Факты / Украина / Политика

Ситуация непростая, но контролируемая: секретарь СНБО о введении ЧП в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Данілов

По состоянию на 23 февраля, ситуация в Украине остается непростой, однако полностью контролируемой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с трибуны Верховной Рады во время внеочередного заседания.

Захват Украины возможен только при условии внутренней дестабилизации, именно поэтому президент предложил ввести режим чрезвычайного положения, сказал Данилов.

Чрезвычайное положение в Украине – это особый правовой режим, временно вводимый в определенной области или на всей территории страны.

Он необходим при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, попытке захвата власти или изменении конституционного строя.

Посредством особого режима соответствующие органы могут устранить угрозу, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, восстановить конституционные права и свободы людей, создать условия для функционирования всех органов власти.

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Фото: УНИАН

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