В условиях чрезвычайного положения Рада будет работать в режиме пленарных заседаний

Верховная Рада решила на период действия чрезвычайного или военного положения работать в режиме пленарных заседаний. Народные депутаты 342 голосами приняли соответствующее постановление №7105.

Парламентарии также будут работать в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Согласно постановлению, пленарные заседания будут проводиться по предложению согласительного совета депутатских фракций.

В это время нардепы не будут встречаться со своими избирателями в округах.

Парламент сегодня на втором внеочередном заседании должен утвердит указ президента о введении чрезвычайного положения.

Глава государства предлагает ввести режим ЧП с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.

23 февраля СНБО принял решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.