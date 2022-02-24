Верховная Рада начнет пленарное заседание в четверг, 24 февраля, традиционно в 10.00. В первом чтении народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов об экономическом паспорте.

Один из них, №6394, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, а еще три (№6394-1, №6394-2, №6394-3) – народными депутатами как альтернативные.

Также в первом чтении парламент рассмотрит законопроекты №7038, 7038-1, 7038-2 о повышении рентной платы за добычу природного газа.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят проекты законов №2515 об усилении административной ответственности за незаконную торговлю топливом и №5420 – о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования.

В первом чтении могут рассмотреть и внесение изменений в закон Украины Об автомобильном транспорте о запрете акустического насилия (законопроект №3006). Им предлагается запретить трансляцию в автомобильном пассажирском транспорте музыки, звуков фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке.

Если успеют, то в повторном первом чтении народные депутаты могут рассмотреть три законопроекта, которые касаются обязательного накопительного пенсионного обеспечения (№2683, 2683-2, 2683-3).