Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он сообщил, что будет каждый час сообщать гражданам актуальную и достоверную информацию.

– Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду только из официальных источников информации. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демокритическим миром. Обращаюсь ко всем украинцам, прежде всего к военным, которые дают достойный отпор врагу. Мы знаем всю силу ВСУ. Вы — мужественные, вы – непобедимы, потому что вы – украинцы. Обращаюсь к каждому украинцу – не поддаемся панике и делаем все для поддержки Вооруженных сил – сообщил он. – сообщил он.