Политолог Владимир Фесенко говорит, что Североатлантический альянс не будет воевать за Украину, потому что мы не являемся членами НАТО. Об этом эксперт сказал в комментарии Фактам ICTV.

Сегодня представители НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

Мы решили, согласно нашему оборонному планированию защиты всех союзников, принять дополнительные меры для дальнейшего усиления сдерживания и обороны в Альянсе. Наши меры есть и остаются превентивными, пропорциональными и не эскалационными. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора является железной. Мы объединены, чтобы защищать друг друга, говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

По словам Владимира Фесенко, эти статьи Вашингтонского договора никак не касаются Украины, ведь мы не являемся членами НАТО.

— Воевать НАТО за нас не будет, потому что мы не являемся членами НАТО. Поэтому 4-я и 5-я статьи нас не касаются. Они усилят военное присутствие, возможно направят дополнительный контингент, оружие в страны, граничащие с Россией. Это страны Балтии в первую очередь. Думаю, что усилят военное присутствие в странах Восточной Европы – Польше, Румынии, – отметил политолог.

По его словам, все, чем сейчас нам может помочь НАТО, это активный обмен разведывательной информацией, помощь в противодействии кибератакам. Важным было бы и снабжение оружием и боеприпасами.

— Я так понимаю, что это делается не через Брюссель, не через штаб-квартиру НАТО, а через связи с отдельными странами. Странами, которые нам уже помогают оружием: США, Великобритания, страны Балтии и другие европейские страны.

Вот это они могут сделать [НАТО]. Воевать они за нас точно не будут. Будем реалистами, – отметил политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, могут быть добровольцы, как это было в 2014 году.

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