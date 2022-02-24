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Факты / Украина / Политика

НАТО воевать за нас точно не будет – политолог Фесенко

Марта Бондаренко редактор ленты Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Политолог Владимир Фесенко говорит, что Североатлантический альянс не будет воевать за Украину, потому что мы не являемся членами НАТО. Об этом эксперт сказал в комментарии Фактам ICTV.

Сегодня представители НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

Мы решили, согласно нашему оборонному планированию защиты всех союзников, принять дополнительные меры для дальнейшего усиления сдерживания и обороны в Альянсе. Наши меры есть и остаются превентивными, пропорциональными и не эскалационными. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора является железной. Мы объединены, чтобы защищать друг друга, говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

По словам Владимира Фесенко, эти статьи Вашингтонского договора никак не касаются Украины, ведь мы не являемся членами НАТО.

— Воевать НАТО за нас не будет, потому что мы не являемся членами НАТО. Поэтому 4-я и 5-я статьи нас не касаются. Они усилят военное присутствие, возможно направят дополнительный контингент, оружие в страны, граничащие с Россией. Это страны Балтии в первую очередь. Думаю, что усилят военное присутствие в странах Восточной Европы – Польше, Румынии, – отметил политолог.

По его словам, все, чем сейчас нам может помочь НАТО, это активный обмен разведывательной информацией, помощь в противодействии кибератакам. Важным было бы и снабжение оружием и боеприпасами.

— Я так понимаю, что это делается не через Брюссель, не через штаб-квартиру НАТО, а через связи с отдельными странами. Странами, которые нам уже помогают оружием: США, Великобритания, страны Балтии и другие европейские страны.

Вот это они могут сделать [НАТО]. Воевать они за нас точно не будут. Будем реалистами, – отметил политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, могут быть добровольцы, как это было в 2014 году.

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Фото: УНИАН

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