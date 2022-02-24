24 февраля Верховная Рада начнет свое пленарное заседание с рассмотрения во втором чтении законопроекта №3805 об усилении ответственности за вырубку деревьев.

После этого парламент рассмотрит ряд законопроектов в первом и втором чтениях. Среди них есть и президентский.

Заседание Верховной Рады 24 февраля

В первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты:

№6394 — об экономическом паспорте (проект закона президента Владимира Зеленского);

№6394-1, №6394-2, №6394-3 — об экономическом паспорте (альтернативные законопроекты);

№7038, 7038-1, 7038-2 — о повышении рентной платы за добычу природного газа;

№3006 – о запрете акустического насилия (транслирование музыки и фильмов в автомобильном пассажирском транспорте);

№2683, 2683-2, 2683-3 — об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

На рассмотрение во втором чтении на повестку дня вынесены следующие проекты законов:

№2515 — об усилении административной ответственности за незаконную торговлю топливом;

№5420 — о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования;

5542-1 – об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, до 25 февраля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. Уже в эту пятницу, 25 февраля, в парламенте состоится час вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушают министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее.