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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 24 февраля

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
верховна рада

24 февраля Верховная Рада начнет свое пленарное заседание с рассмотрения во втором чтении законопроекта №3805 об усилении ответственности за вырубку деревьев.

После этого парламент рассмотрит ряд законопроектов в первом и втором чтениях. Среди них есть и президентский.

Заседание Верховной Рады 24 февраля

В первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты:

  • №6394 — об экономическом паспорте (проект закона президента Владимира Зеленского);
  • №6394-1, №6394-2, №6394-3 — об экономическом паспорте (альтернативные законопроекты);
  • №7038, 7038-1, 7038-2 — о повышении рентной платы за добычу природного газа;
  • №3006 – о запрете акустического насилия (транслирование музыки и фильмов в автомобильном пассажирском транспорте);
  • №2683, 2683-2, 2683-3 — об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

На рассмотрение во втором чтении на повестку дня вынесены следующие проекты законов:

  • №2515 — об усилении административной ответственности за незаконную торговлю топливом;
  • №5420 — о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования;
  • 5542-1 – об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, до 25 февраля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. Уже в эту пятницу, 25 февраля, в парламенте состоится час вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушают министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее.

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