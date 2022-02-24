Россия напала на Украину: что происходит сейчас (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. По последней информации, с начала нового вторжения России — около 40 жертв, десятки раненых.

Главные события о войне РФ против Украины – в тестовой трансляции на Фактах ICTV.