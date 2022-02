МИД Украины начал Twitter-шторм, чтобы рассказать всему миру о российской агрессии против Украины, и приглашает всех присоединяться, используя хештеги #RussiaInvadedUkraine.

We began a Twitter-storm to tell the world of the ongoing Russian aggression against Ukraine and draw attention to the fact that #RussiaInvadedUkraine.

Join us using #RussiaInvadedUkraine and #StopRussianAggression hashtags, tagging users and governments. pic.twitter.com/PmlgKMkIuJ

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 24, 2022