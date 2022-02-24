Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Марта Бондаренко |
Россия напала на Украину: что происходит сейчас (онлайн)

Россия напала на Украину: что происходит сейчас (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. По последней информации, с начала нового вторжения России — около 40 жертв, десятки раненых.

Главные события о войне РФ против Украины – в тестовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
13:40 - 24 февраля

Силы ПВО Украины вблизи Гостомеля под Киевом сбили два российских вертолета, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:21 - 24 февраля

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:15 - 24 февраля

Российская военная техника пошла на прорыв в Киевской области. По данным ГПСУ, вражеская техника прорвала границу в районе пункта пропуска Вильча.

Пограничники и военные приняли бой.

Место дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда ВС России обстреляли из Градов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:07 - 24 февраля

Беларусь поставки топлива в Украину закрыла, но наш завод Укртатнафта работает в штатном режиме, сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

– Из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная. Продолжаем следить за ситуацией, – уточнил он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:01 - 24 февраля

МИД Украины начал Twitter-шторм, чтобы рассказать всему миру о российской агрессии против Украины, и приглашает всех присоединяться, используя хештеги #RussiaInvadedUkraine.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:52 - 24 февраля

В результате удара врага по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 18 человек — восемь женщин и 10 мужчин, сообщает Одесская ОГА.

Спасатели достали из-под завалов шесть человек, они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Однако один из спасенных вскоре скончался.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:43 - 24 февраля

На АЗС сейчас наблюдается большой спрос на топливо, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, как его удовлетворить и избежать дефицита.

При этом Кременчугский и Шебелинский НПЗ продолжают работать в штатном режиме.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:34 - 24 февраля

По данным командования Объединенных сил, над Луганщине сбит самолет вооруженных сил РФ – это уже седьмой.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:29 - 24 февраля

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:26 - 24 февраля

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил на брифинге о начале второй волны воздушных ударов РФ по Украине.

Он заверил, что хуже, чем было утром, уже не будет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12>
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка