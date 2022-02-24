Россия напала на Украину: что происходит сейчас (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. По последней информации, с начала нового вторжения России — около 40 жертв, десятки раненых.
Главные события о войне РФ против Украины – в тестовой трансляции на Фактах ICTV.
Силы ПВО Украины вблизи Гостомеля под Киевом сбили два российских вертолета, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.
Российская военная техника пошла на прорыв в Киевской области. По данным ГПСУ, вражеская техника прорвала границу в районе пункта пропуска Вильча.
Пограничники и военные приняли бой.
Место дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда ВС России обстреляли из Градов.
Беларусь поставки топлива в Украину закрыла, но наш завод Укртатнафта работает в штатном режиме, сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
– Из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная. Продолжаем следить за ситуацией, – уточнил он.
МИД Украины начал Twitter-шторм, чтобы рассказать всему миру о российской агрессии против Украины, и приглашает всех присоединяться, используя хештеги #RussiaInvadedUkraine.
We began a Twitter-storm to tell the world of the ongoing Russian aggression against Ukraine and draw attention to the fact that #RussiaInvadedUkraine.
Join us using #RussiaInvadedUkraine and #StopRussianAggression hashtags, tagging users and governments. pic.twitter.com/PmlgKMkIuJ
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 24, 2022
В результате удара врага по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 18 человек — восемь женщин и 10 мужчин, сообщает Одесская ОГА.
Спасатели достали из-под завалов шесть человек, они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Однако один из спасенных вскоре скончался.
На АЗС сейчас наблюдается большой спрос на топливо, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, сейчас решается вопрос о том, как его удовлетворить и избежать дефицита.
При этом Кременчугский и Шебелинский НПЗ продолжают работать в штатном режиме.
По данным командования Объединенных сил, над Луганщине сбит самолет вооруженных сил РФ – это уже седьмой.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил на брифинге о начале второй волны воздушных ударов РФ по Украине.
Он заверил, что хуже, чем было утром, уже не будет.