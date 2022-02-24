Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает действия России в Украине.

— Решительно осуждаю неспровоцированную и вероломную атаку России на Украину. Атака ставит под угрозу жизнь многочисленных людей. Это серьезное нарушение международного права, угроза евроатлантической безопасности, — отметил он в заявлении.

Он призывает Россию немедленно прекратить военные действия, соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Он подчеркнул, что НАТО вместе с союзниками проведут встречу, чтобы обсудить ситуацию.

Президент России Владимир Путин официально заявил о проведении специальной операции.