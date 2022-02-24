Мир должен принудить РФ к миру: Зеленский поговорил с международными лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами.

В частности, глава государства поговорил с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой.

— Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру, – сообщил он в Twitter.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Донбассе. После этого Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.