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Факты / Украина / Политика

Мир должен принудить РФ к миру: Зеленский поговорил с международными лидерами

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Мир должен принудить РФ к миру: Зеленский поговорил с международными лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами.

В частности, глава государства поговорил с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой.

— Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру, – сообщил он в Twitter.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Донбассе. После этого Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

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