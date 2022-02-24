В районе Глухова на Сумщине ВСУ применили комплексы Javelin и обезвредили колонну техники РФ из 15 танков. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

По информации ВСУ, остановлено наступление танков противника в районе Путивля.

В Великой Писаревке без газоснабжения остались 100 абонентов. Об этом сообщили в ОГА со ссылкой на Сумыгаз. Газопровод перекрыт.

Противник понес потери в районе Сум. Войска ВС РФ отступили назад в сторону Конотопа. Один из танков уничтожили противотанковым комплексом TOW, сообщили в Сумской ОГА.

В Сумах был бой на улице Г.Кондратьева в районе кадетского корпуса.

По сообщению ОГА, есть шестеро раненых, из них трое в тяжелом состоянии, и трое погибших.

Источник: Суспільне Суми