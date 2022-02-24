Сегодня, 24 февраля, объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Общую эвакуацию объявили в 05.50.
Жителям Луганской области сказали немедленно покинуть пределы области.
— Владельцы автотранспорта могут использовать свои возможности и двигаться в направлении города Днепр. Те, кто не имеет возможности эвакуироваться – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах, говорится в сообщении.