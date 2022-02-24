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Факты / Украина / Политика

В Луганской области объявили всеобщую эвакуацию жителей

Марта Бондаренко редактор ленты
В Луганской области объявили всеобщую эвакуацию жителей

Сегодня, 24 февраля, объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Общую эвакуацию объявили в 05.50.

Жителям Луганской области сказали немедленно покинуть пределы области.

— Владельцы автотранспорта могут использовать свои возможности и двигаться в направлении города Днепр. Те, кто не имеет возможности эвакуироваться – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах, говорится в сообщении.

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