Сегодня, 24 февраля, объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Общую эвакуацию объявили в 05.50.

Жителям Луганской области сказали немедленно покинуть пределы области.