Президент Владимир Зеленский призвал страны Бухарестской девятки помочь Украине и вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом глава государства написал в Twitter.

По словам президента, Украина очень нуждается в международной помощи, ведь украинцы защищают свою свободу и землю.

– Обсудил это с Анджеем Дудой (президентом Польши – Ред.). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должно посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции, — сказал Зеленский.

Бухарестская девятка — это объединение девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.

Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев’ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити ???????? за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Ранее президент Украины Владимир Зеленский завил, что Россия определила его в качестве “цели номер один”.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином. По его словам, США продолжать оказывать Украине помощь в обороне.