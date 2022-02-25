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Факты / Украина / Политика

Зеленский обратился к Бухарестской девятке: Надо посадить РФ за стол переговоров

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский обратился к Бухарестской девятке: Надо посадить РФ за стол переговоров

Президент Владимир Зеленский призвал страны Бухарестской девятки помочь Украине и вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом глава государства написал в Twitter.

По словам президента, Украина очень нуждается в международной помощи, ведь украинцы защищают свою свободу и землю.

– Обсудил это с Анджеем Дудой (президентом Польши – Ред.). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должно посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции, — сказал Зеленский.

Бухарестская девятка — это объединение девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский завил, что Россия определила его в качестве “цели номер один”.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином. По его словам, США продолжать оказывать Украине помощь в обороне.

Фото: Офис президента

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