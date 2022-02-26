Бои за Киев и удары по Николаеву: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Ночью 25 февраля, по состоянию на 00.40 по киевскому времени стало известно, что в результате нападения РФ 24 февраля погибли 137 украинцев, из которых 10 офицеров, еще 316 человек ранены. Потери противника — в разы выше, однако окончательные цифры пока уточняются.

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