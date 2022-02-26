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Факты / Украина / Политика
Марта Бондаренко |
Бои за Киев и удары по Николаеву: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Бои за Киев и удары по Николаеву: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Ночью 25 февраля, по состоянию на 00.40 по киевскому времени стало известно, что в результате нападения РФ 24 февраля погибли 137 украинцев, из которых 10 офицеров, еще 316 человек ранены. Потери противника — в разы выше, однако окончательные цифры пока уточняются.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
05:25 - 26 февраля

В Google Play и App Store начало действовать приложение, которое используется для сливания информации об украинской инфраструктуре. Людям платят за фото.

СБУ уже подтвердили эту информацию.

Нужно найти эту программу и срочно зарепортить.

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05:19 - 26 февраля

По состоянию на 05.17 в Харькове объявлена воздушная тревога.

Сообщает Госспецсвязи.

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05:17 - 26 февраля

Twitter приостанавливает рекламу и рекомендации в Украине и России, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента.

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05:12 - 26 февраля

Несмотря на сбитый ИЛ-76, в Василькове высадился русский дисант.

Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

— Сейчас на улице Декабристов действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно продолжаются обстрелы ракетами. Высадилось по всей общине на полях много дистанта, который сейчас ведет бои с бойцами нашей 40-й бригады, — рассказала Баласинович в эфире 1+1.

В Василькове расположен один из крупнейших военных аэродромов.

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04:57 - 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США об эвакуации из Киева.

Президент остается в Украине, сообщает Washington Post.

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04:53 - 26 февраля

В Николаеве активно работает украинская ПВО.

За последние 10 минут прогремело четыре взрыва.

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04:49 - 26 февраля

На Шулявке в воинской части прогремел взрыв. Причина выясняется.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил заместитель КГГА Андрей Крищенко.

— На Шулявке в воинской части раздался взрыв. Рассматривают как возможный авиационный или артиллерийский удар, — отметил Крищенко.

Сейчас ТЭЦ-6 на Троещине ничего не угрожает.

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04:42 - 26 февраля

Российский десант в Василькове почти уничтожен. В городе становится тихо.

Сейчас добровольцы и ВСУ защищают город.

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04:28 - 26 февраля

Польша поддержала Украину и прислала колонну с боеприпасами.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

— Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии, — отметил Министр обороны Республики Мариуш Блащак.

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04:24 - 26 февраля

Николаев отстояли, ПВО отбило атаки!

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Сейчас высадки десанта в Николаеве нет.

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