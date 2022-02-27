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Факты / Украина / Политика

Нас это не сломает: Кулеба о приказе Путина по поводу ядерных войск РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Дмитро Кулеба

Если российский президент Владимир Путин будет угрожать использовать ядерное оружие против Украины, это станет катастрофой для всего мира, однако наше государство не сломает.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он обратил внимание на тот факт, что приказ Путина поступил вскоре после того, как было объявлено о встрече украинской делегации с российской на границе Беларуси.

– Мы расцениваем это объявление, этот приказ как повышение ставок и создание дополнительного давления на украинскую делегацию. Но мы не поддадимся этому давлению, – отметил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что украинская сторона идет на переговоры, чтобы выслушать РФ и озвучить свою позицию.

– То, о чем мы готовы говорить, – как остановить войну и деоккупировать наши территории. Полная остановка. Если приказ президента Путина привести в боевую готовность его ядерное оружие является прямой угрозой использовать это ядерное оружие против Украины, то у меня очень простое сообщение: это будет катастрофой для мира, но это нас не сломает, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Александром Лукашенко. Инициативу проявил самопровозглашенный президент Беларуси. Была достигнута договоренность, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью в районе реки Припять.

Приблизительно в это же время российский президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания РФ на особый режим боевого дежурства (речь идет, в частности, о ядерных силах).

На этот указ уже отреагировали в Соединенных Штатах. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Кремль тем самым продолжает обострять войну в Украине, поэтому мир должен остановить его агрессивные действия всеми способами.

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Источник: МИД

Фото: УНИАН

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