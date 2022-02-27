Если российский президент Владимир Путин будет угрожать использовать ядерное оружие против Украины, это станет катастрофой для всего мира, однако наше государство не сломает.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он обратил внимание на тот факт, что приказ Путина поступил вскоре после того, как было объявлено о встрече украинской делегации с российской на границе Беларуси.

– Мы расцениваем это объявление, этот приказ как повышение ставок и создание дополнительного давления на украинскую делегацию. Но мы не поддадимся этому давлению, – отметил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что украинская сторона идет на переговоры, чтобы выслушать РФ и озвучить свою позицию.

– То, о чем мы готовы говорить, – как остановить войну и деоккупировать наши территории. Полная остановка. Если приказ президента Путина привести в боевую готовность его ядерное оружие является прямой угрозой использовать это ядерное оружие против Украины, то у меня очень простое сообщение: это будет катастрофой для мира, но это нас не сломает, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Александром Лукашенко. Инициативу проявил самопровозглашенный президент Беларуси. Была достигнута договоренность, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью в районе реки Припять.

Приблизительно в это же время российский президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания РФ на особый режим боевого дежурства (речь идет, в частности, о ядерных силах).

На этот указ уже отреагировали в Соединенных Штатах. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Кремль тем самым продолжает обострять войну в Украине, поэтому мир должен остановить его агрессивные действия всеми способами.