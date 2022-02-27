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Факты / Украина / Политика
Марта Бондаренко |
Бои за Киев и удары по мирному населению: что происходит в третий день масштабной войны в Украине (онлайн)

Бои за Киев и удары по мирному населению: что происходит в третий день масштабной войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

По состоянию на обед 26 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 3 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Потери среди украинских военных — в разы ниже, однако окончательные цифры уточняются.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
00:58 - 27 февраля

Хакеры из Anonymous взломали государственные телеканалы в РФ, чтобы транслировать правду о том, что происходит в Украине.

Благодаря этому россияне некоторое время слушали в эфире стихотворение Monatik, в котором он рассказывает о нападении России на мирную Украину.

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00:49 - 27 февраля

Тем временем, Михаил Федоров уже обратился к CEO Rakuten (Viber) и Paypal о блокировании их сервисов в России.

— Молодежь и думая россияне, просыпайтесь!

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00:42 - 27 февраля

Илон Маск открыл терминалы Starlink для Украины.

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00:38 - 27 февраля

Пересечь границу можно по железной дороге при наличии биометрического паспорта. С ним вы можете выехать в Австрию, Венгрию или Польшу.

Поезда дальнего сообщения Укрзализныци курсируют из Киева в Варшаву, Будапешт и Вену, а с вокзала города Чоп — в венгерский город Захонь.

Главное условие – наличие биометрического паспорта и прохождение таможенного и пограничного досмотра. Доехать до Чопа можно поездами Киев — Чоп и дополнительными поездами, следующими в Ужгород или Чоп.

Также каждый день из Мукачево курсирует поезд в Будапешт, который отходит в 12.30. Условием посадки является билет, международный сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте и наличие биометрического паспорта.

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00:32 - 27 февраля

Лидеры ЕК, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США решили исключить отдельные банки России из SWIFTТ.

– Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, осуждаем путинскую войну выбора и нападение на суверенную нацию и народ Украины. Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению.

Война России представляет собой посягательство на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны, которые мы привержены защите. Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом, – говорится в заявлении.

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00:09 - 27 февраля

На окраине Мариуполя в результате обстрела РФ погибли 10 мирных греков. Об этом официально заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он призвал Россию немедленно перестать обстреливать территорию Украины. Какова будет реальная реакция Греции на убийство греков регулярными войсками России, остается только догадываться.

— 10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку прямо сейчас!

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23:28 - 26 февраля

В ближайшее время Германия сделает официальное заявление о войне в Украине. Канцлер Олаф Шольц созывает экстренное заседание бундестага.

– Я попросил спикера бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание бундестага. Там я сделаю правительственное заявление, – сказал он.

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22:57 - 26 февраля

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22:49 - 26 февраля

Вооруженные силы Украины взорвали эшелон с более чем 3000 л топлива для вражеской армии, Продвижение противника в Киев с востока фактически остановлено.

Об этом поздно вечером 26 февраля заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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22:13 - 26 февраля

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