Хакеры из Anonymous взломали государственные телеканалы в РФ, чтобы транслировать правду о том, что происходит в Украине.

Благодаря этому россияне некоторое время слушали в эфире стихотворение Monatik, в котором он рассказывает о нападении России на мирную Украину.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV �� (@YourAnonTV) February 26, 2022