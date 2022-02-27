Бои за Киев и удары по мирному населению: что происходит в третий день масштабной войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
По состоянию на обед 26 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 3 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Потери среди украинских военных — в разы ниже, однако окончательные цифры уточняются.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Хакеры из Anonymous взломали государственные телеканалы в РФ, чтобы транслировать правду о том, что происходит в Украине.
Благодаря этому россияне некоторое время слушали в эфире стихотворение Monatik, в котором он рассказывает о нападении России на мирную Украину.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc
— Anonymous TV �� (@YourAnonTV) February 26, 2022
Тем временем, Михаил Федоров уже обратился к CEO Rakuten (Viber) и Paypal о блокировании их сервисов в России.
— Молодежь и думая россияне, просыпайтесь!
Илон Маск открыл терминалы Starlink для Украины.
Пересечь границу можно по железной дороге при наличии биометрического паспорта. С ним вы можете выехать в Австрию, Венгрию или Польшу.
Поезда дальнего сообщения Укрзализныци курсируют из Киева в Варшаву, Будапешт и Вену, а с вокзала города Чоп — в венгерский город Захонь.
Главное условие – наличие биометрического паспорта и прохождение таможенного и пограничного досмотра. Доехать до Чопа можно поездами Киев — Чоп и дополнительными поездами, следующими в Ужгород или Чоп.
Также каждый день из Мукачево курсирует поезд в Будапешт, который отходит в 12.30. Условием посадки является билет, международный сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте и наличие биометрического паспорта.
Лидеры ЕК, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США решили исключить отдельные банки России из SWIFTТ.
– Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, осуждаем путинскую войну выбора и нападение на суверенную нацию и народ Украины. Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению.
Война России представляет собой посягательство на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны, которые мы привержены защите. Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом, – говорится в заявлении.
На окраине Мариуполя в результате обстрела РФ погибли 10 мирных греков. Об этом официально заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Он призвал Россию немедленно перестать обстреливать территорию Украины. Какова будет реальная реакция Греции на убийство греков регулярными войсками России, остается только догадываться.
— 10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку прямо сейчас!
В ближайшее время Германия сделает официальное заявление о войне в Украине. Канцлер Олаф Шольц созывает экстренное заседание бундестага.
– Я попросил спикера бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание бундестага. Там я сделаю правительственное заявление, – сказал он.
Вооруженные силы Украины взорвали эшелон с более чем 3000 л топлива для вражеской армии, Продвижение противника в Киев с востока фактически остановлено.
Об этом поздно вечером 26 февраля заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.