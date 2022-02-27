Бои за Киев и удары по мирному населению: что происходит в третий день масштабной войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

По состоянию на обед 26 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 3 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Потери среди украинских военных — в разы ниже, однако окончательные цифры уточняются.

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