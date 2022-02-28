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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ожесточенные бои в городах, враг рвется в Киев: что происходит на пятые сутки масштабной войны в Украине (онлайн)

Ожесточенные бои в городах, враг рвется в Киев: что происходит на пятые сутки масштабной войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

27 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 4,5 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
03:11 - 28 февраля

В Мариуполе правоохранители задержали российского снайпера.

Силами Нацгвардии и полиции Донецкой области задержали российского снайпера, что приехал в Украину по заданию российских спецслужб.

В случае отказа ему угрожали заключения. Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение.

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02:59 - 28 февраля

В поселке пгт Иванков на севере Киевской области сгорел историко-краеведческий музей, в котором хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собирательницу украинской старины и искусства, исследовательскую и блогершу Устина Стефанчук.

— В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко, — сообщает Устина Стефанчук.

Женщина не сдерживая эмоций обвинила российских оккупантов.

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02:52 - 28 февраля

Кипр закрыл авиасообщение с Россией, сообщает NOTAM.

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02:17 - 28 февраля

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет видеть Украину в европейской семье.

— Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас! — высказалась в интервью Euronews Урсула фон дер Ляєн.

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02:12 - 28 февраля

Соединенные Штаты объявили о дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины.

США пришлет Украине $54 млн для помощи пострадавшим в следствие российского вторжения.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Этот новый транс гуманитарной помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, которые оказывают помощь в ответ на потребности с беспристрастностью, гуманностью, сохраняя нейтралитет и независимость, — отметил Блинкен.

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02:05 - 28 февраля

Российские оккупанты превосходят сами себя в цинизме и подлости. Враг использует женщин и детей в качестве живого щита, стреляет по жилым кварталам, в упор расстреливает автомобиль с семьей.

Об этом написал на странице в Фейсбук главнокомандующий ВСУ.

— С начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта погибло уже 16 детей! Мы этого никогда не простим!,- написал Главнокомандующий ВСУ.

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01:58 - 28 февраля

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал заявление на своей странице в Фейсбук о переговорах украинской и российской стороны.

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01:47 - 28 февраля

Российский оккупант пытается возобновить наступление на Киев через Полесье. Как сообщает Генштаб ВСУ они готовят понтонную переправу возле Демидова через реку Ирпень.

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01:44 - 28 февраля

В Москве на Пушкинской площади авто с надписями “Это война” и “Народ, вставай!” подъехала к выходу в метро и загорелась.

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01:39 - 28 февраля

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