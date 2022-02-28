Ожесточенные бои в городах, враг рвется в Киев: что происходит на пятые сутки масштабной войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
27 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 4,5 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Мариуполе правоохранители задержали российского снайпера.
Силами Нацгвардии и полиции Донецкой области задержали российского снайпера, что приехал в Украину по заданию российских спецслужб.
В случае отказа ему угрожали заключения. Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение.
В поселке пгт Иванков на севере Киевской области сгорел историко-краеведческий музей, в котором хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собирательницу украинской старины и искусства, исследовательскую и блогершу Устина Стефанчук.
— В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко, — сообщает Устина Стефанчук.
Женщина не сдерживая эмоций обвинила российских оккупантов.
Кипр закрыл авиасообщение с Россией, сообщает NOTAM.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет видеть Украину в европейской семье.
— Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас! — высказалась в интервью Euronews Урсула фон дер Ляєн.
Соединенные Штаты объявили о дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины.
США пришлет Украине $54 млн для помощи пострадавшим в следствие российского вторжения.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
— Этот новый транс гуманитарной помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, которые оказывают помощь в ответ на потребности с беспристрастностью, гуманностью, сохраняя нейтралитет и независимость, — отметил Блинкен.
Российские оккупанты превосходят сами себя в цинизме и подлости. Враг использует женщин и детей в качестве живого щита, стреляет по жилым кварталам, в упор расстреливает автомобиль с семьей.
Об этом написал на странице в Фейсбук главнокомандующий ВСУ.
— С начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта погибло уже 16 детей! Мы этого никогда не простим!,- написал Главнокомандующий ВСУ.
Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал заявление на своей странице в Фейсбук о переговорах украинской и российской стороны.
Российский оккупант пытается возобновить наступление на Киев через Полесье. Как сообщает Генштаб ВСУ они готовят понтонную переправу возле Демидова через реку Ирпень.
В Москве на Пушкинской площади авто с надписями “Это война” и “Народ, вставай!” подъехала к выходу в метро и загорелась.
Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте #Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022