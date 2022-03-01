ЕС должен ускорить членство Украины: Зеленский поговорил с Шольцем

У президента Украины Владимира Зеленского сегодня был телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем относительно ситуации вокруг принятия нашей страны в ЕС.

– Поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Отметил необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться, – написал глава государства в Twitter о результатах разговора.

Поговорив телефоном із канцлером @OlafScholz. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над ????????. Робота щодо прийняття України до #ЄС має пришвидшитися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Европарламент 1 марта принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.

Голосование состоится сегодня в 16.30 по киевскому времени.