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Факты / Украина / Политика

ЕС должен ускорить членство Украины: Зеленский поговорил с Шольцем

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський з телефоном

У президента Украины Владимира Зеленского сегодня был телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем относительно ситуации вокруг принятия нашей страны в ЕС.

– Поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Отметил необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться, – написал глава государства в Twitter о результатах разговора.

 

Европарламент 1 марта принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.

Голосование состоится сегодня в 16.30 по киевскому времени.

Фото: Офис президента

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