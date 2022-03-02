Несмотря на развязанную Россией войну против Украины, в марте украинцы получат пенсии и социальные выплаты. При этом пенсионные выплаты будут проиндексированы и повышены с 1 марта, как и планировалось.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

– Начисление пенсий и социальных пособий успешно завершено во всех регионах. При этом размеры пенсий увеличены согласно решению правительства о проведении индексации с 1 марта, — подчеркнула она.

По словам Лазебной, средства начислены для более чем 13 млн человек.

Выплаты пенсий уже начались по графику. Лазебная уточнила, что график выплат пенсий в том или ином регионе может претерпевать изменения с учетом ситуации.

Если возникают вопросы относительно пенсий, нужно обращаться в Пенсионный фонд (на сайте ПФУ есть все необходимые контакты). Кроме того, обнародован перечень сервисных центров Пенсионного фонда Украины, в которые можно обратиться для решения пенсионных вопросов.

По словам Лазебной, выплаты социальной помощи начнутся 7 марта.

– Национальный банк Украины сообщил, что система электронных платежей и безналичных расчетов работает, все банки обеспечат получение выплат на карты, — заверила глава Минсоцполитики.

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Как получить выплаты эвакуированным гражданам

Как объяснила Лазебная, те, кто в условиях войны переехали/были эвакуированы, а пенсии и социальную помощь получали через Укрпочту по месту жительства, смогут это делать на новом месте денежным переводом.

Для этого нужно обратиться по месту своего пребывания лично или по телефону:

• Пенсионерам следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и сообщить об изменении места жительства.

• Для получателей денежных пособий и субсидий Укрпочта в ближайшее время откроет колл-центр. Туда можно будет позвонить и проинформировать о новом месте жительства для получения средств.

– В таких случаях выплата пенсий и денежных пособий будет производиться как денежный перевод без открытия счета, по предъявлению только паспорта и справки о налоговом индивидуальном номере, — уточнила Лазебная.

Как известно, в середине февраля Кабинет министров Украины одобрил проведение индексации пенсий с 1 марта 2022 года. Речь идет о перерасчете и повышении пенсий для более чем 10 млн украинцев. Выплаты решили проиндексировать на 14%.

Уже после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кабмин принял постановление Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения. Были наработаны способы получения средств на случай сбоев работы банков и для перемещенных лиц.