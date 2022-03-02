ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Уничтожение кадыровцев и удар по Киевской телебашне: что происходит на шестые сутки войны в Украине (онлайн)

Уничтожение кадыровцев и удар по Киевской телебашне: что происходит на шестые сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

1 марта в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 5,7 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:41 - 02 марта

Украинские военные взяли в плен мобилизованных в так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Они уверяют, что работают в сфере образования и не знали, что происходит в Украине.

— Нас собрали и бросили тысячу резервистов и поставили в районе Зайцевое, — рассказывает пленник.

Они также рассказали, что сначала их привезли в казармы, а потом ими заменили боевиков, которые уже воевали на этой позиции.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:39 - 02 марта

В ходе боев получили ранения или погибли два офицера командного состава войск РФ. Сообщает Генштаб ВСУ.

— Россия ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию. В прицеле российских оккупантов мирные города, — говорится также в сообщении.

ВС Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для создания резерва.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:29 - 02 марта

В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев. Два года назад биатлонист входил в национальную сборную команду среди юниоров. Сейчас он проходил службу по контракту.

10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:21 - 02 марта

Киностудия Universal Pictures объявила о приостановке выхода в прокат своих фильмов в российских кинотеатрах.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:56 - 01 марта

За одни сутки — 1 марта, украинскими военными силами противовоздушной обороны уничтожен один самолет и один вертолет противника. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

— Воздушные Силы дают сопротивление оккупантам по всем авиационным горизонтам, — говорится в сообщении.

Также ПВО нанесла четыре авиаудара по колонне вражеской техники и другим целям.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:25 - 01 марта

Английский киноактер Бенедикт Камбербэтч выразил слова поддержки Украине и украинцам.

— Я не могу не выразить свою поддержку народу Украины. Сейчас недостаточно просто думать, нужно действовать, — сказал актер.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:19 - 01 марта

Apple Pay и другие услуги компании Apple теперь недоступны для жителей РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:32 - 01 марта

Международный суд ООН определил на 7 и 8 марта слушание дела Украины против РФ.

В деле Украины против России речь идет об утверждении о геноциде.

— В связи с текущей пандемией COVID-19 слушания пройдут в гибридном формате. Некоторые члены Суда лично примут участие в устных слушаниях в Большом зале правосудия, в то время как другие будут принимать участие удаленно по видеосвязи, — сообщается в пресс-релизе.

Суд сообщает, что 1 марта председатель Международного суда судья Джоан Э. Донохью, обратился с неотложным обращением на имя министра иностранных дел Российской Федерации с копией правительства Украины по делу об утверждении о геноциде.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:24 - 01 марта

Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Спасибо, Тим Кук, — написал Федоров.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:17 - 01 марта

Пограничные пересечения по оценкам 10 часов ожидания:

  • Vysne Nemecke (Словакия);
  • Clemence (Словакия, пешеходный);
  • Sighetu Marmatiei (Румыния);
  • Halmeu (Румыния);
  • Dolhobyczow (Польша);
  • Hrebenne (Польша);
  • Ustylah (Польша).

Время ожидания и условия постоянно меняются!

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...62>
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка