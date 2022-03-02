Уничтожение кадыровцев и удар по Киевской телебашне: что происходит на шестые сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
1 марта в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 5,7 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
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Украинские военные взяли в плен мобилизованных в так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Они уверяют, что работают в сфере образования и не знали, что происходит в Украине.
— Нас собрали и бросили тысячу резервистов и поставили в районе Зайцевое, — рассказывает пленник.
Они также рассказали, что сначала их привезли в казармы, а потом ими заменили боевиков, которые уже воевали на этой позиции.
В ходе боев получили ранения или погибли два офицера командного состава войск РФ. Сообщает Генштаб ВСУ.
— Россия ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию. В прицеле российских оккупантов мирные города, — говорится также в сообщении.
ВС Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для создания резерва.
В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев. Два года назад биатлонист входил в национальную сборную команду среди юниоров. Сейчас он проходил службу по контракту.
10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.
Киностудия Universal Pictures объявила о приостановке выхода в прокат своих фильмов в российских кинотеатрах.
За одни сутки — 1 марта, украинскими военными силами противовоздушной обороны уничтожен один самолет и один вертолет противника. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
— Воздушные Силы дают сопротивление оккупантам по всем авиационным горизонтам, — говорится в сообщении.
Также ПВО нанесла четыре авиаудара по колонне вражеской техники и другим целям.
Английский киноактер Бенедикт Камбербэтч выразил слова поддержки Украине и украинцам.
— Я не могу не выразить свою поддержку народу Украины. Сейчас недостаточно просто думать, нужно действовать, — сказал актер.
Apple Pay и другие услуги компании Apple теперь недоступны для жителей РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.
Международный суд ООН определил на 7 и 8 марта слушание дела Украины против РФ.
В деле Украины против России речь идет об утверждении о геноциде.
— В связи с текущей пандемией COVID-19 слушания пройдут в гибридном формате. Некоторые члены Суда лично примут участие в устных слушаниях в Большом зале правосудия, в то время как другие будут принимать участие удаленно по видеосвязи, — сообщается в пресс-релизе.
Суд сообщает, что 1 марта председатель Международного суда судья Джоан Э. Донохью, обратился с неотложным обращением на имя министра иностранных дел Российской Федерации с копией правительства Украины по делу об утверждении о геноциде.
Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
— Спасибо, Тим Кук, — написал Федоров.
Пограничные пересечения по оценкам 10 часов ожидания:
- Vysne Nemecke (Словакия);
- Clemence (Словакия, пешеходный);
- Sighetu Marmatiei (Румыния);
- Halmeu (Румыния);
- Dolhobyczow (Польша);
- Hrebenne (Польша);
- Ustylah (Польша).
Время ожидания и условия постоянно меняются!