Профильный Комитет Верховной Рады по экономическому развитию поддержал законопроект о национализации в Украине имущества и средств российских юридических лиц.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа. Она отметила, что комитет провел заседание накануне вечером.

Решение о национализации имущества и денег юрлиц из страны-агрессора России было поддержано членами комитета единогласно.

Речь идет о проекте закона № 7122 Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Авторами документа являются представители фракций Слуга народа, Европейская Солидарность, Голос, Батькивщина. Проект закона был внесен в Верховную Раду 2 марта.

Законопроект хотят принять за основу и в целом “с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, национальных интересов, национальной безопасности, обеспечения ее экономической самостоятельности, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства”.

Законопроектом предлагается определить правовые основы принудительного изъятия объектов права собственности РФ как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, а также ее резидентов.

Под резидентами РФ подразумеваются: юридические лица (их филиалы, представительства), осуществляющие деятельность на территории Украины, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых является Россия.

Среди ключевых положений законопроекта можно выделить следующие:

• Принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Россия ведет против нашего государства.

• Решение о принудительном изъятии имущества и средств принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, а в действие вводится указом президента Украины.

• Проект решения о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов вносит в СНБО Кабинет министров.

• Проект решения должен содержать: перечень и идентификацию объектов, подлежащих принудительному изъятию; наименование лиц, имущество которых подлежит изъятию; сроки проведения принудительного изъятия.

• Не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине указ президента о принудительном изъятии имущества РФ подлежит утверждению Верховной Радой.

• Принудительно изъятое имущество РФ и ее резидентов будет передано в хозяйственное ведение специализированному госпредприятию. В случае необходимости такое предприятие создаст Кабмин.

• Законопроект не исключает и не ограничивает права Украины требовать привлечения РФ к ответственности, в том числе требовать возмещения ущерба, причиненного вследствие войны (в соответствии с нормами международного права).

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Источник: Роксолана Пидласа, Верховная Рада