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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Освобожденный Макаров и переговоры с Кремлем: что происходит на седьмые сутки войны в Украине (онлайн)

Освобожденный Макаров и переговоры с Кремлем: что происходит на седьмые сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

2 марта количество уничтоженных и раненых российских агрессоров уже превысило 5,8 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
01:08 - 03 марта

Около 9 тысяч россиян убитых за неделю. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем ночном обращении к гражданам. По его словам, моральное состояние оккупантов ухудшается. Все больше захватчиков убегают от нас к себе домой.

Я искренне восхищаюсь украинцами, которые с голыми руками выходят и выгоняют оккупантов из своих городов, – подчеркнул Президент.

Больше – в видео:

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00:55 - 03 марта

Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной набрала необходимое количество подписей. По состоянию на 00:35 3 марта ее поддержало уже 1 015 618 человек из 1 млн необходимых.

Среди требований:

  • закрытие воздушного пространства над Украиной;
  • размещение миротворческих войск;
  • предоставление военной помощи Киеву;
  • поддержка украинского народа.

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00:05 - 03 марта

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства поблагодарил Трюдо за лидерство во введении санкций против России, а также подчеркнул необходимость их расширения.

– Бомбардировку мирного населения в Украине нужно остановить немедленно, – написал президент.

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23:58 - 02 марта

Министр обороны Алексей Резников призвал граждан, находящихся на временно занятых врагом территориях, уничтожать тыловые колонны российских оккупантов.

– Они идут за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

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23:36 - 02 марта

В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение ноги – его отвезли в больницу.

Предварительно установлено, что от снаряда кафиров повредилась теплосеть, здание отдела полиции и расположенные рядом торговые заведения. Процессуальные действия продолжаются.

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23:29 - 02 марта

Аварийные бригады Киевтеплоэнерго 3 марта планируют ликвидировать повреждение теплосети, которое произошло в результате взрыва у железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в КГГА.

По данным специалистов, повреждение незначительное, поэтому отключать потребителей от отопления и горячей воды не будут.

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23:09 - 02 марта

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Лидеры стран обсудили страшные последствия военного вторжения России в Украину.

Шмигаль поблагодарил датскую коллегу за поддержку, в том числе гуманитарную. Также украинский премьер-министр попросил поддержать заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

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22:50 - 02 марта

Уточнение по поводу взрыва на железнодорожном вокзале. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что это наше ПВО сбило вражескую ракету.

Она должна была попасть в один из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но ее отремонтируют уже к утру.

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22:38 - 02 марта

Норвежский вертолет Airbus Helicopters H135 пролетел по необычному маршруту, в результате образовав надпись Ukraine.

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22:31 - 02 марта

2 марта спасатели Донецкой области провели эвакуацию жителей Волновахи. Четвертые сутки они страдают от обстрелов.

Зеленый коридор не дают. Из города удалось эвакуировать около 400 человек, большинство из них — дети.

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