Освобожденный Макаров и переговоры с Кремлем: что происходит на седьмые сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
2 марта количество уничтоженных и раненых российских агрессоров уже превысило 5,8 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Около 9 тысяч россиян убитых за неделю. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем ночном обращении к гражданам. По его словам, моральное состояние оккупантов ухудшается. Все больше захватчиков убегают от нас к себе домой.
Я искренне восхищаюсь украинцами, которые с голыми руками выходят и выгоняют оккупантов из своих городов, – подчеркнул Президент.
Больше – в видео:
Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной набрала необходимое количество подписей. По состоянию на 00:35 3 марта ее поддержало уже 1 015 618 человек из 1 млн необходимых.
Среди требований:
- закрытие воздушного пространства над Украиной;
- размещение миротворческих войск;
- предоставление военной помощи Киеву;
- поддержка украинского народа.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства поблагодарил Трюдо за лидерство во введении санкций против России, а также подчеркнул необходимость их расширения.
– Бомбардировку мирного населения в Украине нужно остановить немедленно, – написал президент.
Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
Министр обороны Алексей Резников призвал граждан, находящихся на временно занятых врагом территориях, уничтожать тыловые колонны российских оккупантов.
– Они идут за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.
В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение ноги – его отвезли в больницу.
Предварительно установлено, что от снаряда кафиров повредилась теплосеть, здание отдела полиции и расположенные рядом торговые заведения. Процессуальные действия продолжаются.
Аварийные бригады Киевтеплоэнерго 3 марта планируют ликвидировать повреждение теплосети, которое произошло в результате взрыва у железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в КГГА.
По данным специалистов, повреждение незначительное, поэтому отключать потребителей от отопления и горячей воды не будут.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Лидеры стран обсудили страшные последствия военного вторжения России в Украину.
Шмигаль поблагодарил датскую коллегу за поддержку, в том числе гуманитарную. Также украинский премьер-министр попросил поддержать заявку Украины на вступление в Европейский Союз.
Щойно говорив із прем’єр-міністеркою Данії �� Метте Фредеріксен про страшні наслідки військового вторгнення Росії в Україну. Подякував за всебічну підтримку данських друзів, у тому числі на гуманітарному напрямку. Попросив підтримати заявку України на вступ до #ЄС.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 2, 2022
Уточнение по поводу взрыва на железнодорожном вокзале. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что это наше ПВО сбило вражескую ракету.
Она должна была попасть в один из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но ее отремонтируют уже к утру.
Норвежский вертолет Airbus Helicopters H135 пролетел по необычному маршруту, в результате образовав надпись Ukraine.
UKRAINEhttps://t.co/WINI5WxDwz pic.twitter.com/0EZQEi26Fc
— Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2022
2 марта спасатели Донецкой области провели эвакуацию жителей Волновахи. Четвертые сутки они страдают от обстрелов.
Зеленый коридор не дают. Из города удалось эвакуировать около 400 человек, большинство из них — дети.