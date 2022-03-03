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Факты / Украина / Политика

Какие санкции Украина введет против РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Олексій Данилов

Кабмин предлагает СНБО внести санкции против президента России Владимира Путина и еще 34 членов правительства РФ.

Об этом говорится в распоряжении правительства №193 от 1 марта 2022 года.

Санкционный список:

  • президент России Владимир Путин
  • пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
  • глава правительства РФ Михаил Мишустин
  • первый заместитель Мишустин Андрей Белоусов
  • заместители Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернишенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голиковой, Александр Новак, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев
  • министр внутренних дел Владимир Колокольцев
  • министр обороны Сергей Шойгу
  • министра иностранных дел Сергей Лавров
  • министр финансов Антон Силуанов
  • министра промышленности и торговли Денис Мантуров
  • секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
  • и.о. министра по вопросам гражданской обороны Александр Чуприян
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко
  • министр культуры Ольга Любимова
  • министр образования Сергей Кравцов
  • министр науки Валерий Фальков
  • министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков
  • министра природных ресурсов Александр Козлов
  • министр цифрового развития, связи и коммуникации Максут Шадаев
  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
  • министр строительства Ирек Файзкллин
  • министр спорта Олег Матицин
  • министр транспорта Виталий Севельев
  • министр труда и соцзащиты Антон Котяков
  • министр экономического развития Максим Решетников
  • министр энергетики Николай Шульгинов
  • министр юстиции Константин Чуйченко.

К сотрудникам российского правительства будут примениться стандартные санкции, как то блокировка активов и ограничение торговых операций. По сути, санкции должны парализовать любую правовую и экономическую деятельность на территории Украины.

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