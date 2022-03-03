Какие санкции Украина введет против РФ

Кабмин предлагает СНБО внести санкции против президента России Владимира Путина и еще 34 членов правительства РФ.

Об этом говорится в распоряжении правительства №193 от 1 марта 2022 года.

Санкционный список:

президент России Владимир Путин

пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

глава правительства РФ Михаил Мишустин

первый заместитель Мишустин Андрей Белоусов

заместители Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернишенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голиковой, Александр Новак, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев

министр внутренних дел Владимир Колокольцев

министр обороны Сергей Шойгу

министра иностранных дел Сергей Лавров

министр финансов Антон Силуанов

министра промышленности и торговли Денис Мантуров

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

и.о. министра по вопросам гражданской обороны Александр Чуприян

министр здравоохранения Михаил Мурашко

министр культуры Ольга Любимова

министр образования Сергей Кравцов

министр науки Валерий Фальков

министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков

министра природных ресурсов Александр Козлов

министр цифрового развития, связи и коммуникации Максут Шадаев

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

министр строительства Ирек Файзкллин

министр спорта Олег Матицин

министр транспорта Виталий Севельев

министр труда и соцзащиты Антон Котяков

министр экономического развития Максим Решетников

министр энергетики Николай Шульгинов

министр юстиции Константин Чуйченко.

К сотрудникам российского правительства будут примениться стандартные санкции, как то блокировка активов и ограничение торговых операций. По сути, санкции должны парализовать любую правовую и экономическую деятельность на территории Украины.