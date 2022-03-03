Какие санкции Украина введет против РФ

Кабмин предлагает СНБО внести санкции против президента России Владимира Путина и еще 34 членов правительства РФ.
Об этом говорится в распоряжении правительства №193 от 1 марта 2022 года.
Санкционный список:
- президент России Владимир Путин
- пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
- глава правительства РФ Михаил Мишустин
- первый заместитель Мишустин Андрей Белоусов
- заместители Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернишенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голиковой, Александр Новак, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев
- министр внутренних дел Владимир Колокольцев
- министр обороны Сергей Шойгу
- министра иностранных дел Сергей Лавров
- министр финансов Антон Силуанов
- министра промышленности и торговли Денис Мантуров
- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
- и.о. министра по вопросам гражданской обороны Александр Чуприян
- министр здравоохранения Михаил Мурашко
- министр культуры Ольга Любимова
- министр образования Сергей Кравцов
- министр науки Валерий Фальков
- министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков
- министра природных ресурсов Александр Козлов
- министр цифрового развития, связи и коммуникации Максут Шадаев
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
- министр строительства Ирек Файзкллин
- министр спорта Олег Матицин
- министр транспорта Виталий Севельев
- министр труда и соцзащиты Антон Котяков
- министр экономического развития Максим Решетников
- министр энергетики Николай Шульгинов
- министр юстиции Константин Чуйченко.
К сотрудникам российского правительства будут примениться стандартные санкции, как то блокировка активов и ограничение торговых операций. По сути, санкции должны парализовать любую правовую и экономическую деятельность на территории Украины.