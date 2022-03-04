Россия намеренно шантажирует мир ядерной катастрофой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Никогда раньше ни одно государство не пыталось шантажировать бойней возле атомной станцией, ведя боевые действия. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к ужасающей катастрофе. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Если там произойдет непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее Чернобыля, — сказал он.

Подоляк добавил, что всю ночь президент Украины Владимир Зеленский находился на связи с лидерами стран-партнеров.

— Все, абсолютно все, поддержали Украину и шокированы действиями России. Мы призываем мир к немедленному ужесточению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность, – отметил он.

По словам советника главы Офиса президента, Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, пытаясь причинить максимальный ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре и людям, чтобы вызвать максимальные панические настроения.

— Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе — масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Самая большая, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объемы разрушений – все было продумано россиянами заранее. То есть буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действия россиян в Украине, – сказал он.

4 марта прошел второй раунд переговоров между Украиной и представителями страны-агрессора Россией. Комментируя его итоги, Подоляк заявил, что украинская сторона не получила результаты, на которые рассчитывала. Но удалось обсудить гуманитарный аспект.