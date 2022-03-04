Пожар на Запорожской АЭС и ракетные удары по Чернигову: что происходит на девятые сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
3 марта количество уничтоженных и раненых российских агрессоров приближается к 9 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов разрешил людям, которые на ночь оставались в укрытии, вернуться домой, потому что обстрелы на улицах стихли, а чужаки не замечены.
Но в связи с крайне напряженной ситуацией рекомендовал меньше находиться на улице.
В настоящее время руководство города делает все возможное, чтобы восстановить отопление, которое не стало ночью после повреждения обстрелами теплотрассы.
В Киеве объявлена воздушная тревога!
Всех просят срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
В сети появились кадры из Бородянки в Киевской области после обстрелов войск РФ.
В Броварах слышны взрывы.
– Работают наши ВСУ. По возможности направляйтесь в укрытие или оставайтесь в них. На территории города разрушений нет, – сообщает городской голова Игорь Сапожко.
На девятые сутки полномасштабной войны в Украине усилия агрессора сосредоточены на оцеплении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.
На Волынском направлении противник перешел к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.
На Полесском направлении группировка агрессора проводит наступательную операцию в полосе пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредотачивает усилия на направлении Бышев, Украинка.
В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал.
Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.
На Северском направлении группировки войска проводят наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.
На Слобожанском направлении агрессор проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклей. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькива.
На Донецком направлении группировка врага продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышла в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.
На Луганском направлении продолжаются боевые действия в направлении Старобельска.
На Таврическом направлении противник сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск, продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.
Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.
Фиксируется перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.
В Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.
Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока и Черноморск.
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