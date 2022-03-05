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Факты / Украина / Политика

До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать за похищение украинской техники и оружия

Марта Бондаренко редактор ленты
До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать за похищение украинской техники и оружия

Верховная Рада приняла законопроект относительно уголовной ответственности за похищение на поле боя украинской техники и оружия.

Об этом на своем канале в Telegram сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

По ее словам, фиксируются многочисленные факты мародерства со стороны российских войск и диверсантов.

— Мародерство является недопустимым в цивилизованной стране явлением, поэтому мы должны его побороть. Нашу технику и оружие воровать недопустимо. Другое дело – трофейное, привезенное оккупантами на наши земли. Ромам за похищенный вражеский танк ничего не угрожает, — отмечает Елена Шуляк.

Что касается самого законопроекта № 7124, то мародерство как военное преступление будет караться лишением свободы сроком от трех до десяти лет. При этом похищение военнослужащими или гражданскими лицами украинской техники, оружия и вещей за пределами поля боя образует состав корыстного преступления против собственности.

– Мы усиливаем соответствующие наказания за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления украинцев, в том числе убитых или раненых, – отметила Елена Шуляк.

Потому народные депутаты внесли изменения и дополнения в ст. 185 (Кража), ст. 186 (Грабеж), ст. 187 (Разбой), ст. 189 (Вымогательство), ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Глава партии Слуга народа подчеркнула, что даже во время войны люди должны оставаться людьми.

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Фото: Генштаб ВСУ

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