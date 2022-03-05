Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество еще больше усилить санкции против России из-за бомбардировок войсками РФ украинских населенных пунктов.

В своем Twitter-аккаунте глава МИД отметил, что РФ перешла к тактике нанесения максимального ущерба населению Украины.

В связи с этим Кулеба призвал отключить Сбербанк РФ от межбанковской системы осуществления платежей SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также разорвать все связи с Россией.

– Россия переходит к безобразной тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важную инфраструктуру, угрожает ядерным объектам. Санкции должны быть ужесточены. Отключите Сбербанк от SWIFT. Нефтяное эмбарго. Закройте порты для российских кораблей. Закройте криптолазейки. Разорвите все связи, — подчеркнул он.

Russia shifts to ugly tactics aimed at maximum civilian damage: bombs residential areas and critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank from SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, накануне Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-формате внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза. На этой встрече также присутствовали главы МИД США, Канады, Великобритании и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время заседания Кулеба призвал ввести новые жесткие антироссийские санкции. Речь идет о:

• четвертом уровне жестких санкций Евросоюза против РФ за ее военные преступления в Украине и обстрел мирных украинских городов;

• эмбарго на торговлю российской нефтью;

• запрете на вход российских кораблей в порты Европы (и аналогичном отказе кораблей иностранных государств от входа в порты РФ);

• отключении от международной системы SWIFT новых российских банков;

• дальнейшем замораживании российских активов.

Кроме того, Дмитрий Кулеба призвал немедленно предоставить Украине боевые самолеты, а также расширить предоставление оружия (в частности, средств противовоздушной, противоракетной, противотанковой обороны).

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Как известно, Европейский Союз пока что отключил от системы SWIFT семь российских банков (Сбербанка в списке нет). Также под запретом оказались продажи, поставки, экспорт банкнот в евро в РФ.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против 26 российских чиновников и пропагандистов (в том числе против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, пропагандистов Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна и других).

Вашингтон также ввел санкции против РФ. Под ограничительные меры США, в частности, попали Дмитрий Песков, один из богатейших людей России Алишер Усманов, а также приближенные к главе Кремля Аркадий Ротенберг и Евгений Пригожин с семьями. Лица из санкционного списка отключены от финансовой системы США, их американские активы заморожены, имущество – заблокировано для использования. Против них также были введены визовые ограничения.

Под санкции США попали и 22 компании РФ, связанные с обороной.