Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина прекратить огонь в Украине и предоставить возможность открыть гуманитарные коридоры.

Во время телефонного разговора Эрдоган заявил, что они готовы как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами. Об этом сообщает TRT Haber.

— Президент Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения, — передает департамент по коммуникациям администрации президента Турции.

В ходе разговора, длившегося около часа, Эрдоган заявил о готовности внести свой вклад в мирное урегулирование.

— Мы готовы внести свой вклад в решение проблемы мирными методами. Давайте вместе прокладывать путь в мир, — сказал Эрдоган президенту РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Эрдоган будет влиять на процесс согласования гарантий безопасности для нашей страны.

Зеленский отметил, что президент Турции оказывает значительную поддержку Украине и делает много шагов для завершения войны. Также он сказал, что Эрдоган делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну.