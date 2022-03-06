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Факты / Украина / Политика

Эрдоган призвал Путина прекратить огонь в Украине и предоставить открытие коридоров

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина прекратить огонь в Украине и предоставить возможность открыть гуманитарные коридоры.

Во время телефонного разговора Эрдоган заявил, что они готовы как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами. Об этом сообщает TRT Haber.

— Президент Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения, — передает департамент по коммуникациям администрации президента Турции.

В ходе разговора, длившегося около часа, Эрдоган заявил о готовности внести свой вклад в мирное урегулирование.

— Мы готовы внести свой вклад в решение проблемы мирными методами. Давайте вместе прокладывать путь в мир, — сказал Эрдоган президенту РФ.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Эрдоган будет влиять на процесс согласования гарантий безопасности для нашей страны.

Зеленский отметил, что президент Турции оказывает значительную поддержку Украине и делает много шагов для завершения войны. Также он сказал, что Эрдоган делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну.

Фото: Dreamstime

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