Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал новое видео президента РФ Владимира Путина, на котором заметили монтаж.

Он отметил, что Путин снимается с фейковыми стюардессами, поскольку специалисты с технического оборудования говорят, что при распознавании кадров, в чайнике не отображаются эти женщины, перед которыми президент РФ оправдывался.

— Это может быть дипфейк или просто проекция людей, которых ему посадили, что не может не делать ситуацию абсурдно комической. Она была комической, а стала абсурдно комической, поскольку глава ядерного государства оправдывается перед стюардессами за решения, которые он принимает, — подчеркнул Арестович.

Он сказал, что это означает, что они не нашли лучших форм — во-первых, а во-вторых — ситуация настолько сложная, что они просто не успевают просчитать все последствия.

— Если это была проекция, фейковое изображение, которое компьютеризированное, то это означает крах вообще России как таковой. Мы видим, что признание потерь среди старших офицеров, заявления, что Россия не собирается оккупировать Украину, заявления панические об установлении предельных сроков уголовных наказаний за правду о войне в Украине, показывает, насколько сложна ситуация в России… — отметил Алексей.

Арестович отметил, что есть несколько критических точек, по которым Путин лично пошел в коммуникацию с российским обществом.

— Это значит, что ситуации по этим вопросам очень напряженные… В России идет безумное сопротивление, на самом деле. Некоторые с горяча говорят, что они рабы и так далее, но нет, в РФ есть сопротивление, но только на том уровне, на котором они могут. Кроме народа, его делают и руководства армии спецслужб, и олигархи, — сказал политик.

Вчера, 5 марта, появилось видео, на котором глава Кремля на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. По словам Центра противодействия дезинформации, при детальном рассмотрении видео можно убедиться, что оно было сделано с применением технологии хромакея.

Также там считают, что видео является доказательством слухов о том, что Путин боится того, что натворил.