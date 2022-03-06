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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Срыв эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на одиннадцатые сутки войны в Украине

Срыв эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на одиннадцатые сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских агрессоров превысила 10 тыс. военных. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
07:02 - 06 марта

По состоянию на утро, 6 марта из Николаева выгнали российских окупантов! Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким.

Во время “изгнания” были повреждено, отбито и забрано многие российской техники.

Ким добавил, что в области есть потери среди мирных жителей.

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06:46 - 06 марта

Украинцы смогут бесплатно отправить по почте помощь военным и пострадавшим гражданским.

Для этого Новая почта открыла специальные гуманитарные уголки.

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06:34 - 06 марта

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть РФ.

 

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06:31 - 06 марта

Власти Чили отозвали приглашения российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE.

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05:55 - 06 марта

Россия совершает преступления против человечества, сбрасывая бомбы на жилые кварталы Чернигова. Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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05:42 - 06 марта

Жители Новой Каховки Херсонской области выйдут сегодня на митинг против захвата города оккупантом.

Время и место: 11 утра, кинотеатр Юность.

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05:27 - 06 марта

Главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич считает, что Путин просчитался, когда решил напасть на Украину, и такая ошибка может стоить ему власти. Сообщает Bloomberg.

Папич отмечает, что сейчас в Украине рождается новая нация.

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05:01 - 06 марта

Тела российских окупантов их руководство приказало либо закапывать в братских могилах (предлагают в Беларуси), либо ликвидировать на месте. Сообщает Оперативное командование Північ ВСУ.

/ 2 фотографии

 

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04:53 - 06 марта

Российское правительство блокирует СМИ и ограничивает социальные сети – все для того, чтобы скрыть правду о том, что происходит в Украине. Об этом написал на своей странице в Твиттер Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

– Российский народ заслуживает знать правду о смерти и разрушениях, происходящих от его имени, – написал Блинкен.

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04:27 - 06 марта

Три тысячи американских добровольцев готовы противостоять России в Украине в составе международного батальона. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру. Всего в Украину следует более 16 тыс. иностранных добровольцев.

Среди первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля. Около полутора сотен добровольцев из Соединенного Королевства уже решили выступить на стороне Украины.

О намерении вступить в ряды международного легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.

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