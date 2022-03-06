Срыв эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на одиннадцатые сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских агрессоров превысила 10 тыс. военных. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
По состоянию на утро, 6 марта из Николаева выгнали российских окупантов! Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким.
Во время “изгнания” были повреждено, отбито и забрано многие российской техники.
Ким добавил, что в области есть потери среди мирных жителей.
Украинцы смогут бесплатно отправить по почте помощь военным и пострадавшим гражданским.
Для этого Новая почта открыла специальные гуманитарные уголки.
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть РФ.
Власти Чили отозвали приглашения российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE.
Россия совершает преступления против человечества, сбрасывая бомбы на жилые кварталы Чернигова. Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Жители Новой Каховки Херсонской области выйдут сегодня на митинг против захвата города оккупантом.
Время и место: 11 утра, кинотеатр Юность.
Главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич считает, что Путин просчитался, когда решил напасть на Украину, и такая ошибка может стоить ему власти. Сообщает Bloomberg.
Папич отмечает, что сейчас в Украине рождается новая нация.
Тела российских окупантов их руководство приказало либо закапывать в братских могилах (предлагают в Беларуси), либо ликвидировать на месте. Сообщает Оперативное командование Північ ВСУ.
Российское правительство блокирует СМИ и ограничивает социальные сети – все для того, чтобы скрыть правду о том, что происходит в Украине. Об этом написал на своей странице в Твиттер Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
– Российский народ заслуживает знать правду о смерти и разрушениях, происходящих от его имени, – написал Блинкен.
The Russian government is blocking media outlets and restricting social media — all to obscure the truth about what is happening on the ground in Ukraine. The Russian people deserve to know the truth about the death and destruction happening in their name. pic.twitter.com/8Jk8i32chU
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022
Три тысячи американских добровольцев готовы противостоять России в Украине в составе международного батальона. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.
Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру. Всего в Украину следует более 16 тыс. иностранных добровольцев.
Среди первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля. Около полутора сотен добровольцев из Соединенного Королевства уже решили выступить на стороне Украины.
О намерении вступить в ряды международного легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.