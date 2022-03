Российское правительство блокирует СМИ и ограничивает социальные сети – все для того, чтобы скрыть правду о том, что происходит в Украине. Об этом написал на своей странице в Твиттер Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

The Russian government is blocking media outlets and restricting social media — all to obscure the truth about what is happening on the ground in Ukraine. The Russian people deserve to know the truth about the death and destruction happening in their name. pic.twitter.com/8Jk8i32chU

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022