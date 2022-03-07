Еврокомиссия оценит заявки Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС

Европейская комиссия по поручению Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) должна рассмотреть заявки на членство в ЕС, поданные Украиной, Грузией и Молдовой.

– COREPER согласился поручить Европейской комиссии дать заключения по каждой из заявок на членство в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдовой, – сообщило председательство Франции в Совете ЕС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба предлагает, чтобы заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы.

– При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель, – отметил дипломат.

Он также напомнил, что пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против РФ, что противоречит партнерским отношениям с этими странами в рамках Ассоциированного трио.

Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня сказал, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет обсуждаться в ближайшие дни.