Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым вопросом на его последних переговорах с американским лидером Джо Байденом была поддержка нашего государства в небе.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News.

Зеленский напомнил, что российские войска сейчас производят бомбардировки населенных пунктов Украины, запускают истребители и ракеты.

– Я сказал ему (Джо Байдену, — Ред.), что для нас наиболее важна сейчас безопасность в небе. Мы не можем отдавать предпочтение там только России, потому что она нас бомбит, расстреливает, бросает бомбы, запускает ракеты, боевые вертолеты, истребители, самолеты – много всего. У нас нет неба, мы его не контролируем, – подчеркнул Зеленский.

Президент проинформировал, что Киев обращался к США и другим государствам мира с просьбой предоставить Украине военные самолеты советского производства, которые сейчас находятся на территории Польши.

– Мы изучили этот вопрос. Мы знаем, где расположены эти самолеты производства еще советского времени, в каких государствах. Мы их попросили. И сейчас многое зависит в этом вопросе именно от США, – отметил он.

Зеленский выразил мнение, что президент США Джо Байден может приложить дополнительные усилия для решения указанного вопроса.