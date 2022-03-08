Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство готово к диалогу ради прекращения войны, однако не готово капитулировать.

Об этом глава государства сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News.

Журналист Дэвид Мьюир попросил украинского лидера прокомментировать требования Кремля для завершения войны в Украине. Так, Москва требует от нашего государства изменить Конституцию и отказаться от курса на членство в НАТО, признать оккупированный украинский Крым “российским”, а также признать псевдогосударственные террористические образования “Д/ЛНР” на Донбассе.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается капитулировать.

– В первую очередь, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Поскольку речь идет не обо мне, а о людях, избравших меня. Относительно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ, – отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина не хочет быть государством, которое что-то “просит на коленях”.

– Мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом, – заявил он.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в предоставлении четких гарантий безопасности.

– Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях, непризнанных “республиках”, которые не признаны никем, кроме России, мы можем обсуждать и найти компромисс относительно того, как эти территории будут жить дальше. Что важно для меня: как люди на этих территориях будут жить, которые хотят быть частью Украины, кто в Украине скажет, что они хотят видеть их частью нашего государства. Вопрос сложнее, чем просто признать их (временно оккупированные территории, – Ред.). Это очередной ультиматум (РФ, – Ред.), а мы к ультиматуму не готовы, – объяснил он.

Президент Украины также выразил мнение, что лидер РФ Владимир Путин сейчас находится в своеобразном информационном пузыре, из которого ему нужно выйти и начать диалог.

– Что должно быть сделано: Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того чтобы жить в информационном пузыре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится. Вы не знаете, насколько реалистична та информация, которую он получает, — заявил Зеленский.

Как известно, делегация Украины провела уже три раунда переговоров с представителями РФ относительно прекращения огня, гуманитарных коридоров и тому подобное. Третий раунд прошел накануне, 7 марта.

В настоящее время переговоры не принесли ожидаемых результатов. Так, несмотря на то, что стороны договаривались обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, Россия постоянно нарушает договоренности о прекращении огня.