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Факты / Украина / Политика

Зеленский выступает за коллективный договор безопасности для Украины при участии США

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна получить коллективный договор безопасности, подписантами которого должны стать страны-соседи и ведущие государства мира.

Такое мнение украинский лидер выразил в интервью американскому каналу ABC News, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина в будущем должна иметь такой договор безопасности не только со всеми государствами-соседями, но и при участии США, Германии, Франции и Турции. С последней наше государство граничит через Черное море.

– Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается. Потому что Украина никогда ни на кого не нападала, а только вела оборонные действия. Потому что защищает последнее, что у нас есть – семью и землю, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что Украина готова вести диалог с РФ по гарантиям безопасности.

– Мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия тоже среди этих государств, потому что РФ – наш сосед, – заявил президент.

Еще в середине февраля Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от партнеров предоставления определенных гарантий безопасности. Он отмечал, что необходим “глобальный документ”, в котором ведущие государства мира могли бы предоставить Украине эти гарантии.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина выступает за проведение переговоров по гарантиям безопасности в новом формате: с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, Китая, РФ), а также Германии и Турции.

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Турция станет одним из гарантов безопасности для Украины - Зеленский

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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