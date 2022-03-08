Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна получить коллективный договор безопасности, подписантами которого должны стать страны-соседи и ведущие государства мира.

Такое мнение украинский лидер выразил в интервью американскому каналу ABC News, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина в будущем должна иметь такой договор безопасности не только со всеми государствами-соседями, но и при участии США, Германии, Франции и Турции. С последней наше государство граничит через Черное море.

– Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается. Потому что Украина никогда ни на кого не нападала, а только вела оборонные действия. Потому что защищает последнее, что у нас есть – семью и землю, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что Украина готова вести диалог с РФ по гарантиям безопасности.

– Мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия тоже среди этих государств, потому что РФ – наш сосед, – заявил президент.

Еще в середине февраля Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от партнеров предоставления определенных гарантий безопасности. Он отмечал, что необходим “глобальный документ”, в котором ведущие государства мира могли бы предоставить Украине эти гарантии.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина выступает за проведение переговоров по гарантиям безопасности в новом формате: с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, Китая, РФ), а также Германии и Турции.