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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Авиаудары по Житомирщине и гуманитарные коридоры: что происходит на 13-е сутки войны в Украине

Авиаудары по Житомирщине и гуманитарные коридоры: что происходит на 13-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 11 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
00:57 - 09 марта

8 марта в Украине был убит российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

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00:49 - 09 марта

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00:43 - 09 марта

В ЕС зарегистрировали петицию по запрету двойного гражданства для россиян в странах Европейского союза.

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00:41 - 09 марта

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины опровергла информацию о том, что в Херсонской области может повыситься цена на газ для населения.

Это фейковая информация, сфабрикованная неизвестными людьми и распространяющаяся в местных чатах и группах в соцсетях.

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00:31 - 09 марта

В городе Малин Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них – дети 2021 года рождения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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00:15 - 09 марта

В Киеве с начала вторжения РФ уровень преступности снизился в 6-7 раз – МВД.

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22:54 - 08 марта

В результате ракетно-бомбового удара в городе Житомир российский агрессор уничтожил общежитие и завод изоляционных материалов ТМ IZOVAT.

По словам мэра Сергея Сухомлина, в общежитии отсутствовали военные, но есть раненые среди гражданских лиц.

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21:52 - 08 марта

Военнопленные РФ непременно будут вовлечены в восстановление украинской экономики.

Об этом вечером 8 марта заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он отметил, что это четкое требование Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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21:49 - 08 марта

Первая леди Елена Зеленская обратилась к миру с открытым письмом. Она призвала мировые СМИ продолжать освещать правду о войне в Украине.

– Когда Россия говорит, что “не ведет войну против мирных жителей”, я сначала называю фамилии этих убитых детей, – подчеркнула Елена Зеленская.

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19:45 - 08 марта

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