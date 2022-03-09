Авиаудары по Житомирщине и гуманитарные коридоры: что происходит на 13-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 11 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
8 марта в Украине был убит российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.
Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.
В ЕС зарегистрировали петицию по запрету двойного гражданства для россиян в странах Европейского союза.
Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины опровергла информацию о том, что в Херсонской области может повыситься цена на газ для населения.
Это фейковая информация, сфабрикованная неизвестными людьми и распространяющаяся в местных чатах и группах в соцсетях.
В городе Малин Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них – дети 2021 года рождения.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В Киеве с начала вторжения РФ уровень преступности снизился в 6-7 раз – МВД.
В результате ракетно-бомбового удара в городе Житомир российский агрессор уничтожил общежитие и завод изоляционных материалов ТМ IZOVAT.
По словам мэра Сергея Сухомлина, в общежитии отсутствовали военные, но есть раненые среди гражданских лиц.
Военнопленные РФ непременно будут вовлечены в восстановление украинской экономики.
Об этом вечером 8 марта заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он отметил, что это четкое требование Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Первая леди Елена Зеленская обратилась к миру с открытым письмом. Она призвала мировые СМИ продолжать освещать правду о войне в Украине.
– Когда Россия говорит, что “не ведет войну против мирных жителей”, я сначала называю фамилии этих убитых детей, – подчеркнула Елена Зеленская.
Підтримую постійний діалог із @EmmanuelMacron. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доправлення необхідних вантажів.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022