Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал Германию за запоздалую реакцию на агрессивные действия России и призвал Берлин предоставить нашему государству больше помощи, в частности оружия.

Об этом глава МИД написал в статье для немецкого издания Die Welt.

Дмитрий Кулеба напомнил, что агрессивная война России против Украины длится уже почти две недели. Министр отметил, что российские войска совершают варварские военные преступления и преступления против человечности в масштабах, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны.

Захватчики бомбят жилые районы украинских населенных пунктов, обстреливают критически важные объекты гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами и препятствуют эвакуации людей.

Кулеба проинформировал, что вчера от обезвоживания в Мариуполе умерла 6-летняя девочка, поскольку путинские войска удерживают город без еды, воды, отопления и электричества, а также не пропускают туда гуманитарные грузы.

В связи с этим глава МИД напомнил, что Киев предупреждал Берлин об агрессии РФ и еще до начала полномасштабного вторжения врага в Украину призывал предоставить оружие и остановить газопровод Северный поток-2.

– Мы просили у вас предоставить оружие, и в ответ слышали рассказы об “исторической ответственности”, почему-то распространявшейся на россиян, но не на украинцев. Мы просили вас не строить Северный поток-2. Но вы говорили, что это чисто “коммерческий” проект. Мы предупреждали, что Путин – зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибки прошлого и предупредить катастрофу. Вы нам не поверили и настаивали на важности диалога с Путиным. Он может солгать нам, украинцам, подумали вы, но не вам, немцам, – написал Кулеба.

Министр добавил, что Берлин наконец признал ошибку и изменил подход: начал предоставлять Украине оружие, остановил Северный поток-2 и поддерживает антироссийские санкции.

– Почему нельзя было это сделать сразу же, как только об этом попросили? Неужели нам пришлось ждать, пока украинские дети умрут от обезвоживания и авиабомб? – спросил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина благодарна за решения, которые Берлин уже принял за эти две недели, хотя они и являются запоздалыми. Однако этого недостаточно, и Владимира Путина пока что это не остановило. В Украине продолжают гибнуть люди.

В связи с этим Дмитрий Кулеба призвал Германию предпринять дальнейшие шаги без промедления: в частности, предоставить больше оружия и помочь защитить украинское небо от ракетных обстрелов РФ.

– Украина нуждается в помощи. Дайте нам больше оружия, чтобы мы могли защитить себя. Помогите нам защитить наше небо. Помогите нам получить боевые самолеты. Предоставьте более мощное противотанковое, зенитное, противоракетное оружие. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от платежной системы SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты, — подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что Украина сейчас нуждается в постоянном публичном давлении государств-партнеров на Россию, включая требования прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения мирных жителей.

– Услышьте наконец Украину и действуйте, пока мы не погибли, и Путин не пошел дальше! Мы должны остановить этого варвара, пока он не разрушил всю Европу. Я, глава МИД воюющего за свое право на существование государства, уже не могу спокойно слышать, что Германия требует больше времени для принятия решений о поставках оружия, скептически относится к принятию Украины в Евросоюз, сдержанно относится к введению новых мощных санкций против РФ. Вам может показаться, что вы уже совершили подвиг, приняв ряд важных решений. Но пока в европейской Украине гибнут люди, вы сделали слишком мало, – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что сейчас перед Германией стоит выбор: либо она станет ведущей нацией в поддержке нашего государства и в борьбе с российским злом, либо столкнется с новой “исторической ответственностью” за потерянные жизни и разрушенные украинские города.

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Как известно, в конце февраля Германия согласилась предоставить Украине противотанковое оружие и ракеты Stinger для защиты в полномасштабной войне с Россией. До этого Берлин категорически отказывался помогать нашему государству оружием.

Кроме того, Берлин решил остановить сертификацию российского газопровода Северный поток-2.

Источник: Die Welt