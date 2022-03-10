Он видит, что мы сильны: Зеленский считает, что Путин согласится на переговоры

Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин в конце концов прекратит боевые действия и начнет переговоры, потому что понимает, что вторжение российских войск встречает ожесточенное сопротивление украинцев.

Такое мнение высказал Президент Украины во время интервью изданию Vice.

— Я думаю, он пойдет на переговоры. Он видит, что мы сильные, – сказал о Путине Зеленский.

Украинские военные удивили международных наблюдателей, сдерживая наступление лучше оснащенных российских военных.

Путин недооценил сопротивление Украины и думал, что страна быстро капитулирует в результате российского блицкрига. Однако украинские военные успешно сдерживают оккупантов и дают отпор.

Зеленский предположил, что, по его мнению, ситуация в Украине заставит Путина завершить конфликт путем переговоров.

— Как остановить эту войну? Только диалог, — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что единственное послание от него Путину — остановить войну и начать говорить.