Блинкен и Кулеба обсудили возможности прекращения российского вторжения в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его украинский коллега министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обговорили дипломатические усилия, направленные на прекращение вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Энтони Блинкен подтвердил твердую солидарность Соединенных Штатов с Украиной в защите от продолжения жестокой агрессии Кремля.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba about our steadfast support of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and ongoing efforts to stop Putin’s war of choice. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2022