В переговорах представителей Украины с российской стороной о прекращении войны на территории нашего государства взята техническая пауза до вторника, 15 марта.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, паузу взяли для работы в подгруппах и уточнения “отдельных определений”.

– В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются, — подчеркнул Подоляк.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Как известно, сегодня происходил уже четвертый раунд переговоров между представителями Украины и РФ. Они проходили в видеоформате.

Утром Михаил Подоляк сообщил, что ключевыми темами сегодняшних переговоров являются: мир и прекращение огня со стороны РФ; немедленный отвод всех российских войск с территории Украины; гарантии безопасности.

Подоляк заверил, что позиции украинской делегации на переговорах с РФ остаются неизменными.

Впоследствии он проинформировал, что коммуникация происходит тяжело, а причина разногласий заключается в очень разных политических системах Украины и РФ. Подоляк отметил, что в то время как в Украине привыкли к свободному диалогу, то в РФ – к ультиматумам.

Источник: Михаил Подоляк