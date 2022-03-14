Артобстрел жилого дома в Киеве и новые переговоры: что происходит на 19-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Один из крупнейших производителей шин в мире – компания Bridgestone – решил приостановить работу завода в России.
Соответствующее решение вступит в силу 18 марта. Кроме того, компания замораживает новые инвестиции и экспорт в РФ.
Все бухи и синие, а из 60 танков осталось 18. Такое можно услышать в разговоре российского военного, который перехватила СБУ.
В то же время он признается, что имеет планы на дезертирство и рассказывает, что все командование постоянно пьянствует.
Хакеры взломали сайт Житомирского облсовета и разместили информацию об эвакуации.
Власть опровергает такую информацию. Фейковое сообщение уже удалили.
Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что в Дергачах в результате обстрела российских войск погибла 15-летняя девочка.
По информации Антона Геращенко, над Киевом сбили крылатую ракету. Ее остатки попали в жилое здание на Подоле.
Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага заявила, что в результате попадания снаряда в столичную многоэтажку один человек погиб, трое — в больнице.
Продолжаются спасательные работы, разбирают завалы в поисках других пострадавших.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль взял на себя миссию посредника по поиску мира и завершению российской агрессии против Украины.
Кроме того, Украина ведет диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.
В результате авиаудара российских войск по Харькову произошло разрушение четырехэтажного жилого дома.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что через несколько минут начнется четвертый тур переговоров с РФ.
— О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор, — написал Подоляк.
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами �� – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир помочь Украине в борьбе с Россией.
– Обеспечьте нас всем необходимым. Введите больше санкций против России, чтобы полностью изолировать.
Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы отвратите большую войну, — написал Кулеба.
To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022