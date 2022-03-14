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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Артобстрел жилого дома в Киеве и новые переговоры: что происходит на 19-е сутки войны в Украине

Артобстрел жилого дома в Киеве и новые переговоры: что происходит на 19-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
12:24 - 14 марта

Один из крупнейших производителей шин в мире – компания Bridgestone – решил приостановить работу завода в России.

Соответствующее решение вступит в силу 18 марта. Кроме того, компания замораживает новые инвестиции и экспорт в РФ.

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12:06 - 14 марта

Все бухи и синие, а из 60 танков осталось 18. Такое можно услышать в разговоре российского военного, который перехватила СБУ.

В то же время он признается, что имеет планы на дезертирство и рассказывает, что все командование постоянно пьянствует.

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11:49 - 14 марта

Хакеры взломали сайт Житомирского облсовета и разместили информацию об эвакуации.

Власть опровергает такую информацию. Фейковое сообщение уже удалили.

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11:47 - 14 марта

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что в Дергачах в результате обстрела российских войск погибла 15-летняя девочка.

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11:37 - 14 марта

По информации Антона Геращенко, над Киевом сбили крылатую ракету. Ее остатки попали в жилое здание на Подоле.

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11:24 - 14 марта

Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага заявила, что в результате попадания снаряда в столичную многоэтажку один человек погиб, трое — в больнице.

Продолжаются спасательные работы, разбирают завалы в поисках других пострадавших.

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11:02 - 14 марта

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль взял на себя миссию посредника по поиску мира и завершению российской агрессии против Украины.

Кроме того, Украина ведет диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.

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10:58 - 14 марта

В результате авиаудара российских войск по Харькову произошло разрушение четырехэтажного жилого дома.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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10:41 - 14 марта

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что через несколько минут начнется четвертый тур переговоров с РФ.

— О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор, — написал Подоляк.

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10:33 - 14 марта

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир помочь Украине в борьбе с Россией.

– Обеспечьте нас всем необходимым. Введите больше санкций против России, чтобы полностью изолировать.

Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы отвратите большую войну, — написал Кулеба.

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