Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир помочь Украине в борьбе с Россией.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022