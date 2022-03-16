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Факты / Украина / Политика

Мы доведем ситуацию до момента, когда Россия будет вынуждена остановить эту войну — Кулеба

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
кулеба дмитро

Для победы Украины есть все имеющиеся элементы: желание и способность народа сражаться за себя, руководство государства, которое ведет этот народ на борьбу, и партнеры, которые дают оружие и принимают санкции.

Об этом в интервью с НВ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время интервью Кулеба рассказал о переговорах с Лавровым, и заявил, что этот человек не готов принимать решения.

— Был момент, когда я предложил: если вы не можете принимать решения, давайте прямо сейчас возьмем телефоны, позвоним тем, кто может принять такие решения, президентам или головнокомандувачам, и скажем, что есть политическая воля это сделать. Он отказался, — рассказывает министр.

Кулеба высказался и о возможных переговорах Зеленского и Путина. По его словам, если встреча состоится, украинская сторона не поедет сдаваться.

— Президент Украины сейчас в очень сильной позиции, и на такой встрече он выступал бы с сильной стороны, — отметил Кулеба.

Министр иностранных дел заявил, что самая большая интрига в дипломатии — что влияет на Путина. Прямого ответа ни у кого нет. Однако ясно одно: глядя на все военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо любыми усилиями остановить войну.

— Усилия сконцентрированы на трех сферах: оружие для Украины, санкции против России и финансовая поддержка Украины. Если все эти три элемента будут на месте, мы так или иначе доведем ситуацию до момента, когда Россия будет вынуждена прекратить эту войну, — отметил Кулеба.

Кулеба упомянул и о серьезности ситуации на оккупированных российскими военными АЭС. Он отметил, что тактическая цель, которую преследует Россия в этом вопросе — легитимизировать свое присутствие на этих станциях и взятие их под контроль.

— Они говорят: мы же там есть, это уже факт, давайте теперь ради ядерной безопасности как-то вместе сотрудничать — украинцы, русские, МАГАТЭ. Мы говорим, что нет, это не рабочий сценарий. Он ведет к ползучей аннексии нашей ядерной индустрии, — рассказал министр.

Дмитрий Кулеба также добавил, что эта война изменила отношение мира к Украине.

— То, что мы продержались первые три дня, это был шок для партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину надо бороться. Сейчас же каждый, с кем я общаюсь, говорит две вещи: мы восхищаемся вами, мы уверены в вашей победе, — резюмирует Дмитрий Кулеба.

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Фото: УНИАН

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