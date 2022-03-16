Пакеты санкций требуются еженедельно, пока военная машина РФ не остановится — Зеленский

Март, 16 в 16:02

Во время выступления перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за резолюцию, которая признает всех, кто совершает преступления против украинского народа, военными преступниками.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в самое черное время для Украины, всей Европы, необходимо сделать больше.

— Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим. Мы предлагаем США внести в санкционные списки всех политических лиц РФ, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с ответственными за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы – до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором, – сказал Зеленский.

Он призвал все американские компании выйти из России и “оставить рынок, залитый кровью”.

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— Проявите лидерство! Если у вас в избирательных округах есть компании, которые спонсируют российскую военную машину, оставляя бизнес в России… вы должны давить. Чтобы российское государство не получало ни одного доллара, который оно тратит на разрушение Украины. На разрушение Европы.

Зеленский подчеркнул, что все американские порты должны быть закрыты для российских товаров и кораблей.