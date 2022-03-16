12:39 -

СУ в течение минувших суток, 15 марта, провели тактические контрнаступления, что улучшило ситуацию в конкретных районах обороны, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, наши военные сбили по меньшей мере три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет.

В ОП считают, что РФ потеряла свои ресурсы, а попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии ей пока не удаются.