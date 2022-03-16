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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрел Мариуполя с кораблей и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 21-е сутки войны в Украине

Обстрел Мариуполя с кораблей и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 21-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 13 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
12:55 - 16 марта

В Скадовске возле горсовета собрались местные жители. Они требуют освободить мэра и скандируют: Скадовск – это Украина!

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12:42 - 16 марта

В Черниговской области наша ПВО 16 марта уничтожила два вражеских самолета типа Су, один из них – ночью.

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12:39 - 16 марта

СУ в течение минувших суток, 15 марта, провели тактические контрнаступления, что улучшило ситуацию в конкретных районах обороны, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, наши военные сбили по меньшей мере три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет.

В ОП считают, что РФ потеряла свои ресурсы, а попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии ей пока не удаются.

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12:29 - 16 марта

В Укрзализныце сказали, что в Киеве во время комендантского часа, действующего до утра 17 марта, разрешена посадка на эвакуационные поезда.

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12:25 - 16 марта

Всю ночь западнее Киева продолжались артиллерийские бои, уничтожено много российской военной техники и живой силы, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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12:18 - 16 марта

Российские захватчики похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха, сообщил активист Артем Костюченко.

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12:12 - 16 марта

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны руководителю государственной корпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину.

По данным следствия, Рогозин распространял недостоверную информацию о якобы нацистском режиме на территории Украины и ходе военных действий.

Он также вводил в заблуждение граждан России, рассказывая, что российские войска не обстреливают мирных жителей.

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11:50 - 16 марта

Оперативное командование Север сообщает, что специалисты ПВО ликвидировали вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов.

Также ВСУ отразили атаку вражеских войск, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери оккупантов уточняются.

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11:39 - 16 марта

Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским воинам в Чернигове.

— Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти “нештяки”, которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо!, – сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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11:28 - 16 марта

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что вражеские войска продолжают обстреливать мирные кварталы.

В Рубежном ликвидировано – 12, в Северодонецке – 7 пожаров в жилых домах. В Лисичанске снова перебит газопровод. Восемь раненых, один человек погиб. Террористы снова пытались штурмовать Северодонецк. Потерпев поражение, оккупанты усилили обстрелы жилых кварталов областного центра и Рубежного.

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