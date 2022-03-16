Обстрел Мариуполя с кораблей и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 21-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 13 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Скадовске возле горсовета собрались местные жители. Они требуют освободить мэра и скандируют: Скадовск – это Украина!
В Черниговской области наша ПВО 16 марта уничтожила два вражеских самолета типа Су, один из них – ночью.
СУ в течение минувших суток, 15 марта, провели тактические контрнаступления, что улучшило ситуацию в конкретных районах обороны, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, наши военные сбили по меньшей мере три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет.
В ОП считают, что РФ потеряла свои ресурсы, а попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии ей пока не удаются.
В Укрзализныце сказали, что в Киеве во время комендантского часа, действующего до утра 17 марта, разрешена посадка на эвакуационные поезда.
Всю ночь западнее Киева продолжались артиллерийские бои, уничтожено много российской военной техники и живой силы, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
Российские захватчики похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха, сообщил активист Артем Костюченко.
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны руководителю государственной корпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину.
По данным следствия, Рогозин распространял недостоверную информацию о якобы нацистском режиме на территории Украины и ходе военных действий.
Он также вводил в заблуждение граждан России, рассказывая, что российские войска не обстреливают мирных жителей.
Оперативное командование Север сообщает, что специалисты ПВО ликвидировали вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов.
Также ВСУ отразили атаку вражеских войск, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери оккупантов уточняются.
Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским воинам в Чернигове.
— Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти “нештяки”, которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо!, – сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что вражеские войска продолжают обстреливать мирные кварталы.
В Рубежном ликвидировано – 12, в Северодонецке – 7 пожаров в жилых домах. В Лисичанске снова перебит газопровод. Восемь раненых, один человек погиб. Террористы снова пытались штурмовать Северодонецк. Потерпев поражение, оккупанты усилили обстрелы жилых кварталов областного центра и Рубежного.