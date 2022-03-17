Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российской стороной по прекращению войны продолжаются, но проходят сложно. Глава государства подчеркнул, что РФ уже пересекла все красные линии, начав ракетные обстрелы мирных населенных пунктов.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

– В первую очередь, переговоры продолжаются. Они идут довольно сложно… Любая война может быть прекращена за столом переговоров, – сообщил Зеленский.

В ответ на вопрос, считает ли он, что США станут более активно действовать, если Россия перейдет “красную линию” и применит химическое оружие, Зеленский отметил, что РФ уже пересекла “все красные линии”, когда начала ракетные обстрелы детсадов, школ и университетов.

– Если сейчас они намеренно запускают эти ракеты по детским садам, школам, университетам, то это пересечение всех линий. Чего нам ждать? Позволить россиянам убить 200, 300 или 400 детей? – спросил он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинский народ непобедим, даже если войска РФ захватят города, включая Киев. Президент добавил, что российские войска могут оккупировать землю, но они не могут отобрать у украинцев достоинство и любовь к своей стране.

– Людей наших захватить невозможно. Это то, что наши люди наглядно продемонстрировали… Даже те населенные пункты, которые были полностью разрушены российской артиллерией, остались непокоренными, — заявил Зеленский.

Он выразил мнение, что решение Кремля о военном вторжении в Украину, возможно, открыло путь к полномасштабной глобальной войне. Зеленский подчеркнул, что никто не может предположить, что будет, если Украина вдруг не устоит.

– Никто из нас с вами не знает, началась ли Третья мировая или нет. И какова вероятность этой войны, если Украина рухнет, если так случится. Очень сложно сказать… Мы видели это 80 лет тому назад, когда началась Вторая мировая война. Никто не мог бы предсказать, когда начнется полномасштабная война и как она завершится, — заявил глава государства.

Он добавил, что исход войны в Украине ставит “на карту всю цивилизацию”.

– Сейчас есть разные технологии, ядерное оружие. В связи с этим на карту поставлена вся цивилизация, — заявил Зеленский.

Как известно, путинские войска не способны получить преимущество над Вооруженными силами Украины, а потому сосредоточились на ракетных обстрелах мирных украинских городов и сел.

Так, накануне войска РФ целенаправленно уничтожили Драматический театр в Мариуполе, в бомбоубежище которого на тот момент прятались сотни людей. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы РФ. Сегодня происходит операция по спасению жителей Мариуполя из бомбоубежища театра. Пока нет окончательных данных относительно погибших или пострадавших.

Источник: NBC News