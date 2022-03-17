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Факты / Украина / Политика

Вторжение в Украину показало, что всю архитектуру безопасности Европы нужно пересмотреть — Подоляк

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью польскому изданию Wiadomości.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину показало, что “Путина можно остановить только силой, а у НАТО нет такой силы”. Следовательно, острее встает вопрос создания оборонного союза, в котором, по словам Подоляка, не так “важен статус, как союзники, которые действительно готовы сражаться рядом с нами”.

— Правда заключается в том, что самый большой военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль. Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутреннем рынке, чтобы оправдать вторжение в Украину и другие страны.

Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если та снова захочет на кого-нибудь напасть, — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что этот альянс не должен быть таким, как Будапештский меморандум, а конкретным условием, отвечающим всем нормам международного права.

— Шаг за шагом будут описаны механизмы, которые претворятся в жизнь, если снова дойдет до нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что вновь не останемся одни на поле битвы. Страны, которые будут гарантами, примут определенные обязательства.

В будущем этот документ может быть доработан, и на его основе будет создан совершенно новый альянс, обеспечивающий безопасность всей Европы, — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что когда закончатся переговоры по декларации безопасности, тогда президент Владимир Зеленский представит всю концепцию. Он добавил, что будущий союз безопасности “был одной из ключевых тем встречи” Зеленского с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии во время визита в Киев.

— Руководители этих стран хорошо осознают риски, связанные с Россией. Для нас очень важно, чтобы Польша присоединилась к новому союзу. Польша сегодня – одна из лучших друзей Украины. Мы благодарны за оказанную помощь, и считаем, что Польша и Украина должны вместе участвовать во всех переговорах по безопасности в Европе.

На 20-й день войны президент Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности. Речь идет именно о конкретных и юридически закрепленных гарантиях.

Президент отметил, что совместными усилиями украинский народ, украинские власти и международные партнеры должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну против Украины стала чрезвычайно болезненной.

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Источник: Wiadomości

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Фото: Офис президента

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